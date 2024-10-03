В Петербурге впервые пройдет «Большой детский фестиваль» — со смотрами спектаклей и кино, воркшопами и экскурсиями

В программе фестиваля — питчинг, режиссерская лаборатория, образовательные направления и смотры лучших юношеских спектаклей.
Ежегодный мультижанровый «Большой детский фестиваль» с лучшими творческими проектами для детей и подростков впервые (!) пройдет в Петербурге с 4 по 14 октября. Его программа включает несколько направлений: театр, кино, книги, мастер-классы для учителей и школьников, лабораторию для режиссеров и многое другое. В рамках сценического цикла представят 13 спектаклей, которые будут показаны на сценах «Кукольный формат (КУКФО)», «Театрального проекта 27» и в театре «Ленсовета». Кинопрограмма в кинотеатре «Родина» представит российские фильмы последних двух лет (так, совершенно бесплатно можно увидеть «Голову-жестянку», «Между нами лето» и «Баба Яга спасает мир»), а библиотеки города проведут мастер-классы и встречи с писателями. Запланированы также специальные ночные показы анимационных фильмов. В рамках книжного направления в библиотеках города состоятся встречи с современными писателями и мастер-классы по созданию литературных произведений. Помимо этого, будет открыта выставка иллюстраций к детским книгам.
5 октября фестиваль откроется показом спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке режиссера Бориса Константинова на сцене театра «Кукфо». Рассказывать культовую историю вечной любви будут в формате петрушечного театра, а также с помощью мимирующих кукол и мотанок, различие которых подчеркнет сложность взаимоотношений отцов и детей. В этот же день покажут рэп-мюзикл на основе текста Федора Достоевского «Идиот» в постановке Захара Насакина на сцене «Детского театра танца Бориса Эйфмана» и фантастическую притчу «История северного круга» режиссера Фамила Джавадова на сцене «Театрального проекта 27».
Там же 6 октября состоится показ драмы по мотивам текстом Андрея Платонова «Корова» в постановке режиссера Дмитрия Ши курганского театра кукол «Гулливер».
7 октября смотрим один из ключевых спектаклей «Театрального проекта 27» — «Ключ от 505-й». Это рок-спектакль с живой музыкой о свободе творчества и подростковом бунте. Режиссер Дмитрий Мульков. Во время просмотра можно кричать и хлопать. На новогодних праздниках постановка четыре раза собрала полные залы. А на Основной сцене Большого театра кукол покажут документальную постановку Алексея Егорова «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» Кировского театра имени Афанасьева.
9 (и 10) октября покажут интерактивный спектакль для самых маленьких «Кандинский в песочнице» в постановке Юрия Устюгова на сцене «Кукольного театра сказки». На той же площадке Московский театр кукол представит легенду по мотивам арабской сказки «Алладин». Лейтмотив легенды продолжится на сцене театра «Цехъ», где можно будет увидеть воплощение «Метаморфоз» Овидия от Нового театра кукол.
12 октября программа снова вернется на площадку «Театрального проекта 27», где покажут космическое путешествие «Снится ли марсоходу море?» в постановке «Доминик Фанни Белл».
13 октября на сцене театра имени Ленсовета состоится показ спектакля «Сказка о царевне и о семи богатырях» режиссера Марии Романовой, поставленному по одноименному тексту Александра Пушкина. «Здесь эта история в первую очередь — про губительную силу нелюбви. В том числе к себе. Страдания Злой Царицы порождены ее же комплексами, неуверенностью в себе, отсутствием безусловной любви. Именно в зеркальце она находит того, кто скажет ей заветное, и слезть с этого наркотика уже не получается. То есть порой оказывается так, что корень всех самых страшных бед — внутри самого человека, в потаенных уголках его израненной души», — комментирует режиссер.
В этот же день состоится показ полуфантазийного спектакля «Детство Чайковского» Театра кукол Удмуртской Республики. А 14 октября смотрим драму Сургутского музыкально-драматического театра «Сахарный ребенок» на сцене «Молодежного театра на Фонтанке».
События Лаборатории пройдут на обновленной площадке «Театрального проекта 27». Здесь покажут серию эскизов режиссеров, отобранных экспертами. Откроет программу 10 октября подростковый вестерн о борьбе с номофобией (страхом остаться без мобильного телефона или вдалеке от него) — «Сага о юном Сельви» режиссера Александра Гошукова. Далее постановщик Анна Куликова представит эскиз «Врач» — реальную историю, основанную на фактах биографии советского хирурга Леонида Рогозова. В 1961 году он совершил невозможное — в условиях антарктической экспедиции ему удалось прооперировать самого себя.
11 октября покажут приключенческую историю о финансовой грамотности «Пес по имени Мани» в постановке Вячеслава Пискунова. В этот же день смотрим рэп-мюзикл (основанный на стихах Пушкина и исторических документах!) «Пушка» Маши Москвитиной — о запрете стихосложения в Царскосельском лицее и о бунтарях Александре Пушкине, Александре Горчакове, Антоне Дельвиге, Константине Данзасе, Иване Пущине и Вильгельме Кюхельбекере.
Мероприятия книжной программы стартуют 5 октября вместе с экскурсией «Страшные музыкальные сказки» на площадке Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Проведут в закулисье музея, а также покажут уникальные экспонаты музея, среди которых хайлайт коллекции — костюмы и декорации к опере Дмитрия Шостаковича «Нос». Повтор маршрута состоится 6 октября.
6 октября на воркшопе в «Театральном проекте 27» можно будет создать зин по песням Виктора Цоя от кураторов проекта Nizina. В рамках мастер-класса также можно увидеть выставку по книге Дениса Бояринова и Маши Шишовой «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках». А 9 октября состоится творческая встреча с писателем Женей Больдтом в Центральной детская библиотека имени Пушкина на Большой Морской, 33. 11 и 12 октября встречаемся с еще одним дестким автором — писателем Станиславом Востоковым, а 13 днем и вечером — с автором Асией Арслановой. Специальная программа завершится 13 октября вместе с книжным стендапом по подростковым книгам на площадке «Театрального проекта 27». Все мероприятия программы бесплатны (по регистрации).
Подробнее о программах фестиваля можно узнать здесь.
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