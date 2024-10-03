В Петербурге впервые пройдет «Большой детский фестиваль» — со смотрами спектаклей и кино, воркшопами и экскурсиями

5 октября фестиваль откроется показом спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке режиссера Бориса Константинова на сцене театра «Кукфо». Рассказывать культовую историю вечной любви будут в формате петрушечного театра, а также с помощью мимирующих кукол и мотанок, различие которых подчеркнет сложность взаимоотношений отцов и детей. В этот же день покажут рэп-мюзикл на основе текста Федора Достоевского «Идиот» в постановке Захара Насакина на сцене «Детского театра танца Бориса Эйфмана» и фантастическую притчу «История северного круга» режиссера Фамила Джавадова на сцене «Театрального проекта 27».

Там же 6 октября состоится показ драмы по мотивам текстом Андрея Платонова «Корова» в постановке режиссера Дмитрия Ши курганского театра кукол «Гулливер».

7 октября смотрим один из ключевых спектаклей «Театрального проекта 27» — «Ключ от 505-й». Это рок-спектакль с живой музыкой о свободе творчества и подростковом бунте. Режиссер Дмитрий Мульков. Во время просмотра можно кричать и хлопать. На новогодних праздниках постановка четыре раза собрала полные залы. А на Основной сцене Большого театра кукол покажут документальную постановку Алексея Егорова «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» Кировского театра имени Афанасьева.

9 (и 10) октября покажут интерактивный спектакль для самых маленьких «Кандинский в песочнице» в постановке Юрия Устюгова на сцене «Кукольного театра сказки». На той же площадке Московский театр кукол представит легенду по мотивам арабской сказки «Алладин». Лейтмотив легенды продолжится на сцене театра «Цехъ», где можно будет увидеть воплощение «Метаморфоз» Овидия от Нового театра кукол.

12 октября программа снова вернется на площадку «Театрального проекта 27», где покажут космическое путешествие «Снится ли марсоходу море?» в постановке «Доминик Фанни Белл».

13 октября на сцене театра имени Ленсовета состоится показ спектакля «Сказка о царевне и о семи богатырях» режиссера Марии Романовой, поставленному по одноименному тексту Александра Пушкина. «Здесь эта история в первую очередь — про губительную силу нелюбви. В том числе к себе. Страдания Злой Царицы порождены ее же комплексами, неуверенностью в себе, отсутствием безусловной любви. Именно в зеркальце она находит того, кто скажет ей заветное, и слезть с этого наркотика уже не получается. То есть порой оказывается так, что корень всех самых страшных бед — внутри самого человека, в потаенных уголках его израненной души», — комментирует режиссер.

В этот же день состоится показ полуфантазийного спектакля «Детство Чайковского» Театра кукол Удмуртской Республики. А 14 октября смотрим драму Сургутского музыкально-драматического театра «Сахарный ребенок» на сцене «Молодежного театра на Фонтанке».