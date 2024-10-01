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В «Авроре» пройдет цикл «Вечеров Малого драматического театра» — к 80-летию театра и его худрука Льва Додина

На большом экране покажут ретроспективу лучших спектаклей режиссера. А после смотров постановок «золотого фонда» театра проведут творческие встречи с артистами труппы.

Лев Додин
Фото: Михаил Вильчук
Лев Додин

Серия показов стартует 10 октября вместе с фильмом-спектаклем «Дом» Льва Додина по одноименному роману Федора Абрамова. Двухсерийный фильм снят по постановке, премьера которой состоялась в далеком в 1980-м году. Съемки картины прошли в 1982 году — еще при жизни исполнителя главной роли Николая Лаврова, кончина которого положила конец 20-летнему триумфу спектакля в репертуаре театра. После смотра состоится встреча с актерами Игорем Ивановым, Сергеем Курышевым, Верой Быковой и Михаилом Самочко.

«Лично мне ближе всего, ближе к моему роману, постановка, осуществленная режиссером Львом Додиным в Малом драматическом театре в Ленинграде, на улице Рубинштейна. По-моему, это хороший спектакль. Боевой, гражданский, оптимистический, насыщающий зрителя жизнелюбием и желанием бороться за добрые дела», — говорил Федор Абрамов.

«Зрители приняли этот абсолютно новый уровень правды в театре — успех был оглушительный». Читайте также материал «Новейшая история. Лев Додин», который мы делали к 70-летию режиссера

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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Спектакль «Братья и сестры» сперва играли в Учебном театре «на Моховой», но после оглушительного успеха постановку перенесли в расширенной версии в МДТ. Успех объясняли новым уровнем правды в существовании артистов, поживших среди подлинных людей в реальном месте действия, — тогда Додин организовал экспедицию в село Веркола Архангельской области, чтобы участники спектакля на себе почувствовали натуру, описанную в романах «деревенщика» Федора Абрамова. Показ фильма-спектакля в двух частях пройдет в два вечера — 8 и 9 ноября — по одному билету. По окончанию второго показа состоится встреча с артистами Натальей Акимовой, Сергеем Власовым и Татьяной Рассказовой. 

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