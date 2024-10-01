В «Авроре» пройдет цикл «Вечеров Малого драматического театра» — к 80-летию театра и его худрука Льва Додина

Серия показов стартует 10 октября вместе с фильмом-спектаклем «Дом» Льва Додина по одноименному роману Федора Абрамова. Двухсерийный фильм снят по постановке, премьера которой состоялась в далеком в 1980-м году. Съемки картины прошли в 1982 году — еще при жизни исполнителя главной роли Николая Лаврова, кончина которого положила конец 20-летнему триумфу спектакля в репертуаре театра. После смотра состоится встреча с актерами Игорем Ивановым, Сергеем Курышевым, Верой Быковой и Михаилом Самочко.

«Лично мне ближе всего, ближе к моему роману, постановка, осуществленная режиссером Львом Додиным в Малом драматическом театре в Ленинграде, на улице Рубинштейна. По-моему, это хороший спектакль. Боевой, гражданский, оптимистический, насыщающий зрителя жизнелюбием и желанием бороться за добрые дела», — говорил Федор Абрамов.