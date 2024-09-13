«Драм. Площадка» открывает первый театральный сезон в обновленном формате

Первый сезон театра «Драм. Площадка», недавно (5 июня) ставшего государственным, стартует 13 сентября. Показ спектакля «Летние комедии» — одноактовки «Медведь» и «Предложение» — по мотивам двух водевилей Антона Чехова откроет афишу предстоящего сезона на Малой сцене киностудии «Лендок» (где будут проходить все события театра).

Помимо шести спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной драматургии — «Дети проходных дворов» по творчеству Виктора Цоя, «Онегин» по роману Пушкина, «Частный человек» по текстам Иосифа Бродского и Марины Цветаевой, хармс-шардам «Нетеперь» и другие постановки — основного репертуара будут представлены и премьеры.

В рамках предстоящего сезона впервые покажут спектакль «Камера обскура» по одноименному роману Владимира Набокова в постановке худрука театра Сергея Бызгу. Премьеру ожидать в октябре. В числе новых работ также представят «Пятую Салли» — сценическую адаптацию актрисы и режиссера Марины Солопченко и сценографа Эмиля Капелюша романа американского писателя Дэниела Киза. Дата премьеры — начало декабря. В том же месяце состоится премьера новогодней сказки в постановке режиссера Екатерины Ложкиной.