«Драм. Площадка» открывает первый театральный сезон в обновленном формате

В манифесте труппа декларирует: «Мы за игровой, жизнеутверждающий, актерский театр. Спектакли, которые мы создаем, говорят о человеке, о его сути, о его боли, судьбе, о человеческих ценностях, и обращены к зрителям разного возраста».
Первый сезон театра «Драм. Площадка», недавно (5 июня) ставшего государственным, стартует 13 сентября. Показ спектакля «Летние комедии» — одноактовки «Медведь» и «Предложение» — по мотивам двух водевилей Антона Чехова откроет афишу предстоящего сезона на Малой сцене киностудии «Лендок» (где будут проходить все события театра).
Помимо шести спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной драматургии — «Дети проходных дворов» по творчеству Виктора Цоя, «Онегин» по роману Пушкина, «Частный человек» по текстам Иосифа Бродского и Марины Цветаевой, хармс-шардам «Нетеперь» и другие постановки — основного репертуара будут представлены и премьеры.
В рамках предстоящего сезона впервые покажут спектакль «Камера обскура» по одноименному роману Владимира Набокова в постановке худрука театра Сергея Бызгу. Премьеру ожидать в октябре. В числе новых работ также представят «Пятую Салли» — сценическую адаптацию актрисы и режиссера Марины Солопченко и сценографа Эмиля Капелюша романа американского писателя Дэниела Киза. Дата премьеры — начало декабря. В том же месяце состоится премьера новогодней сказки в постановке режиссера Екатерины Ложкиной.
Напомним, независимый театр «Драм.Площадка» недавно стал государственным. Постановление о формировании театра подписал губернатор Александр Беглов — об этом его просили представители Союза театральных деятелей.
Театр «Драм.Площадка» основан выпускниками курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу 2022 года и педагогами-режиссерами — Галиной Бызгу, Дмитрием Крестьянкиным, Романом Агеевым и Верой Латышевой. В спектаклях театра заняты Юрий Дементьев, Александр Дробитько, Валерия Ермошина Владислав Низовцев, Максим Райченок, Варвара Терехова, Анастасия Филиппова и Валерия Чеховская.
«Театр Сергея Дмитриевича, мой, Романа Олеговича и других педагогов — это даже если история в спектакле совершенно безысходная, то мы все равно даем в конце "спички" зрителям», — говорит Галина Бызгу. «Мы за игровой, жизнеутверждающий, актерский театр. Спектакли, которые мы создаем, говорят о человеке, о его сути, о его боли, судьбе, о человеческих ценностях, и обращены к зрителям разного возраста», — добавляют участники театра.
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