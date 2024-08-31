Почему стоит увидеть спектакль Богомолова «Мать. Горькая пьеса» в Александринском театре? Вот 5 причин

Театральный сезон в Александринском открыла долгожданная премьера — спектакль Константина Богомолова с библейскими и современными бытовыми аллюзиями по мотивам романа Горького «Мать». Рассказываем, что нужно знать о постановке и зачем ее смотреть.
Режиссер спектакля Константин Богомолов
1
«Мать. Горькая пьеса» — первый (и долгожданный!) спектакль Богомолова в Александринском
Дебют худрука московского «Театра на Малой Бронной» на исторической сцене Александринки открыл масштабную программу фестиваля, который петербургский театр проводит ежегодно уже восемь лет подряд. Премьера была анонсирована еще год назад, но тогда не случилась.
Александринка — четвертый петербургский театр, в котором можно будет увидеть работы в режиссуре Богомолова. Он ставил спектакли в «Русской антрепризе» имени Андрея Миронова («Одиссея 1936»), «Приюте комедианта» («Лир», «Преступление и наказание») и БДТ имени Товстоногова («Слава»).
2
Сценарий спектакля — литературная рекурсия
Для постановки Константин Богомолов (при участии Анны Носовой) написал автономную пьесу, но уточнил, что среди источников вдохновения был в том числе роман «Мать» Максима Горького. По его сюжету жизнь обыкновенной женщины кардинально меняется после того, как сын становится революционером. В версии Богомолова важнее становятся экзистенциальные вопросы и рассуждения об антинатализме.
3
Лаконичность спектакля
В итоговой версии постановка продолжается около полутора часов (не считая антракта), изначально спектакль задумывался как четырехчасовой. В «Мать. Горькая пьеса» задействованы всего семь актер. Роль Отца исполняет народный артист России Петр Семак, Матерей сразу две: Мать 1 (Катю) в очередь играют Александра Большакова и Янина Лакоба, Мать 2 — Анна Селедец. Сыновей также двое, ими стали Иван Ефремов и Владимир Минахин. Также в спектакле участвуют Андрей Матюков (Генерал), Алиса Горшкова (Подруга) и Мария Нефедова (Горничная).
4
Спектакль «под ключ»
Команду профессионалов, отвечающих за производство практически всех его работ Богомолов пригласил с собой. Сценографом стала постоянный соавтор режиссера — Лариса Ломакина. Основная декорация представляет из себя лаконичный павильон в коричневых и бордовых оттенках с несколькими выходами и входами, трансформирующийся то в буржуазную квартиру, то кабинеты на Лубянке, то подобие чистилища. За световым пультом — многократный номинант «Золотой маски» Иван Виноградов. Анимацию и проекции для спектакля создал Алан Мандельштам, видеохудожник «Театра на Малой Бронной».
Сценография спектакля «Мать. Горькая пьеса», эскиз
5
Сюжетные интервенции из творчества Достоевского и... Богомолова!
Бытовой нарратив в спектакле постепенно становится абстрактнее и обобщеннее. И героев есть конкретные имена, но важнее их «позывные»: «Мать 1», «Мать 2», «Отец», «Сын 1» и так далее. Также в духе постмодернизма спектакль устроен многослойно: в него (во снах) врывается то отрывок из «Идиота» Достоевского, то монолог в стихах, то ли плач, то ли клич, авторства Константина Богомолова.
Премьерные показы спектакля «Мать. Горькая пьеса» на основной сцене Александринского театра 30, 31 августа, 1, 5 сентября.
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