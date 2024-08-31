Почему стоит увидеть спектакль Богомолова «Мать. Горькая пьеса» в Александринском театре? Вот 5 причин

«Мать. Горькая пьеса» — первый (и долгожданный!) спектакль Богомолова в Александринском

Дебют худрука московского «Театра на Малой Бронной» на исторической сцене Александринки открыл масштабную программу фестиваля, который петербургский театр проводит ежегодно уже восемь лет подряд. Премьера была анонсирована еще год назад, но тогда не случилась.

Александринка — четвертый петербургский театр, в котором можно будет увидеть работы в режиссуре Богомолова. Он ставил спектакли в «Русской антрепризе» имени Андрея Миронова («Одиссея 1936»), «Приюте комедианта» («Лир», «Преступление и наказание») и БДТ имени Товстоногова («Слава»).