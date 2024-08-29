Параллельные с фестивалем события объединили в цикл «Театральная карта мира», призванный рассказать зрителем подробнее про каждый театр-участник. Среди лекторов также — театровед и руководитель проекта «Театрология: второе столетие» Татьяна Кузовчикова, критик и член Экспертного совета театральной премии «Золотая маска» Нияз Игламов, режиссер и педагог Амела Вученович и другие.
Константин Богомолов
Старт офф-программе даст лекция Татьяны Кузовчиковой «Традиционные театры кукол Азии» 30 августа. Театравед расскажет чем отличаются друг от друга европейская и восточная школы театра кукол, а также раскроет секреты традиций Вьетнамского театра кукол на воде, японского Бунраку, индонезийского театра теней Ваянг кулит и многое другое.
31 августа состоится встреча с Константином Богомолов по случаю премьеры дебютной работы режиссера для Александринского театра «Мать. Горькая пьеса». Модератором встречи выступит Александр Чепуров.
Лекция режиссера и театрального педагога Амелы Вученович предварит выступление Национального театра Республики Сербской с постановкой «Барышня» по роману Нобелевского лауреата Иво Андрич. 31 августа лектор расскажет про современный театр Сербии, и о специфике театра Республики Сербской, а также о фигуре Иво Андрича.
1 сентября состоится лекция «Драма "Иблис" — первая мистерия тюркского мира» Нияза Игламова. Встреча пройдет накануне показов спектакля Азербайджанского государственного академического национального драматического театра «Иблис и…» по одноименной трагедии Гусейна Джавида.
9 сентября театравед и экс-ректор РГИСИ Александр Чепуров прочтет лекцию «Мейерхольдовские отражения в творчестве Фокина», приуроченную одновременно к 10-летию спектакля Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» и к 150-летнему юбилею Мейерхольда.
11 сентября на Новой сцене Александринского театра прозвучат деконструированные композиции Александра Глазунова к драме Лермонтова. Три дуэта музыкантов: Александра Листова и Салават Сафиуллин, Настя Чайкина и Илья SymphoCat, а также Соня Скобелева и Владимир Лучанский дали музыке новое звучание, «пересобрали треки» в электроакустическом звучании.
16 сентября в преддверии показа спектакля «Юпитер и чайка. Без театра жить невозможно!» бразильской театральной компании «Сетор де Ареас Изоладас» Маргарита Ольшакова прочтет лекцию «Ритуалы, синкретизм, ворожба и другие основы бразильского театра».
Программа будет обновляться. Все мероприятия программы бесплатные, но по регистрации.
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