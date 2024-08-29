Старт офф-программе даст лекция Татьяны Кузовчиковой «Традиционные театры кукол Азии» 30 августа. Театравед расскажет чем отличаются друг от друга европейская и восточная школы театра кукол, а также раскроет секреты традиций Вьетнамского театра кукол на воде, японского Бунраку, индонезийского театра теней Ваянг кулит и многое другое.

31 августа состоится встреча с Константином Богомолов по случаю премьеры дебютной работы режиссера для Александринского театра «Мать. Горькая пьеса». Модератором встречи выступит Александр Чепуров.