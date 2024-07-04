В основной программе — гастроли национальных театров из Вьетнама, Сербии, Азербайджана, Бразилии и Турции, пять собственных премьер Александринского театра, а также «Маскарад.Воспоминания будущего» Валерия Фокина, приуроченный к 10-летию со дня премьеры и к 90-летию Николая Мартона, играющего Неизвестного.
Константин Богомолов
Международный театральный фестиваль, который пройдет с 30 августа по 10 октября на сценах Александринского театра, проводится уже в 15-й раз. Фестивальную программу в этом году открывает громкая премьера — 30 августа «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова покажут на Основной сцене. Следом показы повторят 31 августа, 1, 5, сентября, 1 и 30 октября. Это первая проба руки театрального режиссера и сценариста на сцене Александринского театра — и сразу на 4 часа! В оригинальной спектакле по самостоятельной пьесе Богомолова, примут участие художник-постановщик Лариса Ломакина, видеохудожник Алан Мандельштам, художник по свету Иван Виноградов.
31 августа на Новой сцене покажут еще одну новинку (премьера состоялась в июне) «Человек из Дублина» — вольную сценическую композицию, основанную на модернистской прозе начала XX века, от режиссера Андрея Калинина. В почти линчевских декорациях развернется история экзистенциального кризиса человека, стремящегося через эскапизм постичь истину — с Дмитрием Бутеевым, Марией Лопатиной, Ефимом Родневым и Валентином Захаровым в главных ролях. Увидеть спектакль снова можно 1 сентября, 1 и 30 октября.
31 августа и 1 сентября пройдут показы традиционного вьетнамского кукольного спектакля на воде театра Тханг Лонг, а 1 и 2 сентября гастроли Национального театра Республики Сербской привезут «Барышню» по роману Иво Андрича в постановке Джурджа Тешича. 3 и 4 сентября на Основной сцене покажут премьеру Азербайджанского национального драматического театра «Иблис и…» по трагедии Гусейна Джавида в постановке худрука театра Мехрибана Алекперзаде.
В программу фестиваля вошли также спектакли главного режиссера Александринского театра Никиты Кобелева: 8 сентября на Основной сцене впервые покажут «Екатерина и Вольтера» по пьесе Елены Сысловой, основанной на переписке императрицы Екатерины II с Вольтером. Вольный пересказ исторических событий продолжит цикл работ, осмысляющих российское прошлое. Еще одна работа Кобелева в рамках фестиваля — «Воскресение» по роману Льва Толстого. Премьера состоялась в начале этого года, а вновь посмотреть постановку можно 7, 8 сентября, 24 и 25 октября на Основной сцене Александринского театра.
В эти же дни, 7, 8 сентября и 24, 25 октября покажут «Мейерхольд. Чужой театр» режиссера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Валерия Фокина. Сценарий постановки основан на стенограмме 1937 года общего собрания коллектива Государственного театра имени Мейерхольда, прошедшего после выхода статьи революционера, дипломата, журналиста и переводчика Платона Керженцева «Чужой театр» в газете «Правда».
Особое место в афише занимает и другая постановка худрука театра «Маскарад. Воспоминания будущего» — показ 10 сентября приурочен к 10-летию со дня премьеры и к 90-летию актера Николая Мартона, играющего Неизвестного. На Основной сцене театра спектакль также можно посмотреть 25 сентября, 2 и 18 октября.
Театральная компания «Сетор де Ареас Изоладас» из Бразилии привезет современный перефраз чеховской пьесы «Чайка» — «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!» на Основной сцене 20 и 21 сентября. 24 сентября покажут постановку Никиты Кобелева для Псковского академического театра драмы имени Пушкина «Лягушки» по роману китайского прозаика современности, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. 7 и 8 октября на Новой сцене состоится показ «Машины Чехова» Турецкого Государственного театра из Анкары.
XV театральный фестиваль «Александринский» пройдет с 30 по 10 октября в Александринском театре на разных сценах. Программа будет дополнятся.
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