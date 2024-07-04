В эти же дни, 7, 8 сентября и 24, 25 октября покажут «Мейерхольд. Чужой театр» режиссера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Валерия Фокина. Сценарий постановки основан на стенограмме 1937 года общего собрания коллектива Государственного театра имени Мейерхольда, прошедшего после выхода статьи революционера, дипломата, журналиста и переводчика Платона Керженцева «Чужой театр» в газете «Правда».

Особое место в афише занимает и другая постановка худрука театра «Маскарад. Воспоминания будущего» — показ 10 сентября приурочен к 10-летию со дня премьеры и к 90-летию актера Николая Мартона, играющего Неизвестного. На Основной сцене театра спектакль также можно посмотреть 25 сентября, 2 и 18 октября.