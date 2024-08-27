Действие постановки по одноименному рассказу проходит накануне Октябрьской революции.
В основе сюжета постановки «Хрустальный мир» два молодых юнкера, патрулирующих Шпалерную улицу, главная задача которых — не пропускать никого в штатском в Смольный. Однако, они слишком увлечены философствованием и не замечают крушение старого мира. Как рассказывают в «Таком театре», переложенный на театральные подмостки сюжет Виктора Пелевина, «подводит к мысли, что история циклична, суть человека остается неизменной, и мы вынуждены повторять урок, пока не усвоим его».
Режиссер Фамил Джавадов — выпускник петербургского Института сценических искусств, ученик Андрея Могучего и постановщик БДТ, представивший там «Черная скрипочку» и «День числа Пи», в театре «Суббота» — «Солнечных змей» в рамках фестиваля мини-спектаклей «Stories-2024», а также «Гиппиус. Непредвиденное» для в Кабаре ШУМ.
Спектакль «Хрустальный мир», увидеть который впервые можно 6 и 7 сентября на площадке «Скороход», появился в рамках театральной лаборатории по текстам Виктора Пелевина «RE: генерация» (и стал его победителем!). В главных ролях на сцену выйдут актеры Леня Нечаев, Иван Вальберг, Александр Лушин/Сергей Азеев, Роман Вебер и Кристина Токарева. Художником-постановщиком выступил Егор Пшеничный, за свет отвечает Евгений Киуру, а за музыку — Мирон Чернышев. Фото и видео сопровождение делал художник Иван Черных.
«Для меня это история о встрече человека со злом и как он проявляется в этой ситуации. К сожалению, внимание наших героев сфокусировано на мимолетном удовольствии, поэтому в самый ответственный момент они это зло упускают и пропускают», — рассказывает Фамил Джавадов.
18+
Комментарии (0)