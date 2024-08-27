В основе сюжета постановки «Хрустальный мир» два молодых юнкера, патрулирующих Шпалерную улицу, главная задача которых — не пропускать никого в штатском в Смольный. Однако, они слишком увлечены философствованием и не замечают крушение старого мира. Как рассказывают в «Таком театре», переложенный на театральные подмостки сюжет Виктора Пелевина, «подводит к мысли, что история циклична, суть человека остается неизменной, и мы вынуждены повторять урок, пока не усвоим его».

Режиссер Фамил Джавадов — выпускник петербургского Института сценических искусств, ученик Андрея Могучего и постановщик БДТ, представивший там «Черная скрипочку» и «День числа Пи», в театре «Суббота» — «Солнечных змей» в рамках фестиваля мини-спектаклей «Stories-2024», а также «Гиппиус. Непредвиденное» для в Кабаре ШУМ.