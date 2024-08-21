Александр Малич назначен новым директором Александринского театра

Новым директором Александринского театра назначен Александр Малич — об этом сообщили в пресс-службе.

«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом. Рад служить ему в новом качестве», — прокомментировал новость Александр Малич на странице своего проекта «Хот Культур».

Малич окончил факультет Международных отношений Петербургского государственного университета. С 2004 года работал на телевидение и радио, продюсировал фильмы. С 2019 года занимал должность генерального продюсера Новой сцены в Александринском театре, а с 22 августа сменит Сергея Емельянова на посту директора театра.