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Театр

Александр Малич назначен новым директором Александринского театра

До него с 2021 года должность занимал Сергей Емельянов, об уходе которого сообщила «Фонтанка» со ссылкой на социальные сети менеджера.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Александринского театра

Новым директором Александринского театра назначен Александр Малич — об этом сообщили в пресс-службе. 

«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом. Рад служить ему в новом качестве», — прокомментировал новость Александр Малич на странице своего проекта  «Хот Культур».

Малич окончил факультет Международных отношений Петербургского государственного университета. С 2004 года работал на телевидение и радио, продюсировал фильмы. С 2019 года занимал должность генерального продюсера Новой сцены в Александринском театре, а с 22 августа сменит Сергея Емельянова на посту директора театра.

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Александр Малич

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