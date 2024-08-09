Валерий Фокин покажет «Маскарад. Воспоминания будущего» на сцене Александринского театра — к 10-летию спектакля

Снова увидеть спектакль можно 25 сентября, 2 и 18 октября в рамках XV театрального фестиваля «‎Александринский». Смотр 10 сентября приурочен к 10-летию со дня премьеры и к 90-летию актера Николая Мартона, играющего Неизвестного. На основную сцену Александринского театра выйдут Петр Семак, Олеся Соколова, Николай Мартон, Виктор Шуралев, Галина Карелина, Алиса Горшкова, Анастасия Гребенчук и другие.

«В драме Лермонтова заложены вечные темы: трагедия гордыни Арбенина, его взаимоотношения с Богом или роком, судьбой. Они близки современному зрителю, а 100 лет назад их очень хорошо чувствовал Мейерхольд. Когда амбиции берут верх, как только человек начинает думать, что он вправе решать, что есть справедливость, начинают происходить страшные вещи», — рассказывает режиссер.