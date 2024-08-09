Валерий Фокин покажет «Маскарад. Воспоминания будущего» на сцене Александринского театра — к 10-летию спектакля

Премьера постановки президента Александринского театра объединяет разные исторические эпохи и культовые имена, а также дает представление о «Маскараде» 1917 года.
«Маскарад. Воспоминания будущего» — это очень приближенная реконструкция спектакля Мейерхольда, обновленная с технической помощью современных театральных декораций. Это сценическая адаптация пьесы Михаила Лермонтова о петербургском светском обществе середины XIX века. Валерий Фокин добивается исторической правдивости и ловит настроение эпохи благодаря костюмам, воссозданным по эскизам художника Александра Головина (их несколько тысяч!), а также использованию оригинальной музыки композитора Александра Глазунова. В создании сценария помогал искусствовед Александр Чепунов, который сделал историко-документальную реконструкцию фрагментов сценического текста 1917 года. Премьера спектакля состоялась в 2014 году и имела большой успех, отметившись на театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая роль второго плана».
Снова увидеть спектакль можно 25 сентября, 2 и 18 октября в рамках XV театрального фестиваля «Александринский». Смотр 10 сентября приурочен к 10-летию со дня премьеры и к 90-летию актера Николая Мартона, играющего Неизвестного. На основную сцену Александринского театра выйдут Петр Семак, Олеся Соколова, Николай Мартон, Виктор Шуралев, Галина Карелина, Алиса Горшкова, Анастасия Гребенчук и другие.
«В драме Лермонтова заложены вечные темы: трагедия гордыни Арбенина, его взаимоотношения с Богом или роком, судьбой. Они близки современному зрителю, а 100 лет назад их очень хорошо чувствовал Мейерхольд. Когда амбиции берут верх, как только человек начинает думать, что он вправе решать, что есть справедливость, начинают происходить страшные вещи», — рассказывает режиссер.
Валерий Фокин
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