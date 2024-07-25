Елизавета Боярская сыграет на сцене БДТ в рамках гастролей Московского ТЮЗа

16 сентября в ведущей роли спектакля Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда» на сцену БДТ выйдет Елизавета Боярская — актриса театра и кино, а также лауреатка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 в номинации «Кино» сыграет Катерину Львовну. К ней присоединятся Игорь Балалаев, Валерий Баринов, Александр Тараньжин, Константин Ельчанинов, Екатерина Александрушкина или София Сливина, а также Иван Обидин.

Постановка о моральном падении купеческой жены отмечена многими престижными премиями — стала «Событием сезона» по версии премии Станиславского, а также получила «Хрустальную Турандот» за «Лучший спектакль» и «Лучшую женскую роль».