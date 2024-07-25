Елизавета Боярская сыграет на сцене БДТ в рамках гастролей Московского ТЮЗа

В программе два спектакля по Лескову и Шиллеру, отмеченные театральными премиями.
В сентябре на два дня Московский театр юного зрителя привезет с гастролями в петербургский Большой драматический театр две самые известные постановки из постоянного репертуара: «Леди Макбет нашего уезда» по повести Николая Лескова («Леди Макбет Мценского уезда») и «Марию Стюарт», основанную на одноименной пьесе Шиллера.
16 сентября в ведущей роли спектакля Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего уезда» на сцену БДТ выйдет Елизавета Боярская — актриса театра и кино, а также лауреатка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 в номинации «Кино» сыграет Катерину Львовну. К ней присоединятся Игорь Балалаев, Валерий Баринов, Александр Тараньжин, Константин Ельчанинов, Екатерина Александрушкина или София Сливина, а также Иван Обидин.
Постановка о моральном падении купеческой жены отмечена многими престижными премиями — стала «Событием сезона» по версии премии Станиславского, а также получила «Хрустальную Турандот» за «Лучший спектакль» и «Лучшую женскую роль».
На следующий день, 17 сентября, можно увидеть «Марию Стюарт» в постановке Петра Шерешевского. В 2023 году спектакль был отмечен тремя «Золотыми масками»: за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, а также за лучший спектакль большой формы.
В истории противостояния двух королев по одноименной пьесе Шиллера примут участие Виктория Верберг, София Сливина, Сергей Погосян, Илья Шляга, Александр Тараньжин, Леонид Кондрашов, Сергей Волков и Леонид Кондрашов.
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