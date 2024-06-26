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Театр

Чехов, Толстой и Зеллер: гид по 5 лучшим гастрольным спектаклям учеников Юрия Бутусова

В 2020-м Юрий Бутусов, постановщик и экс-художественный руководитель Театра им. Ленсовета, набрал свой первый режиссерский курс в столичном ГИТИСе. В этом году его студенты — Андрей Хисамиев, Ван Шень, Вера Камышникова, Иван Орлов и Егор Ковалев — выпустились и везут в начале июля в Петербург свои лучшие спектакли. Что смотреть на гастролях учеников Бутусова — в нашем гиде!

Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Дынина
Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Дынина

«Раскол», на сцене театра «ЦЕХЪ» (16+)

Работа режиссера Андрея Хисамиева — интерпретация романа «Преступление и наказание» Достоевского. Физиологичный и откровенный спектакль, который обращает внимание на психологическое состояние главного героя, изучая его с точки зрения медицины. Само название «Раскол» указывает и на фамилию Родиона Раскольникова, и на двойственность его личности, поступков и сознания. 

1 июля

Предоставлено командой курса. Фотограф: Люда Лепешинская
Предоставлено командой курса. Фотограф: Люда Лепешинская

«Папа», на сцене театра «ЦЕХЪ» (16+)

Полуторачасовой спектакль, созданный по одноименной пьесе драматурга, сценариста и режиссера Флориана Зеллера — его фильм «Отец» по тому же тексту с Энтони Хопкинсом в главной роли получил шесть номинаций на «Оскар» в 2020 году. А Юрий Бутусов поставил в РАМТ его же пьесу «Сын». 

Режиссер Ван Шень рассказывает историю старика Андрэ, который в силу возраста начинает постепенно терять самого себя, воспоминания и ускользающую реальность. 

2 июля

Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Швецова
Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Швецова

«Остров Чехов», на сцене площадки «Скороход» (16+)

Спектакль-конструктор режиссера Веры Камышниковой появился как результат уроков по сценической речи. 11 разных эпизодов, которые не связаны между собой сюжетно, раскрывают нюансы драматургии Чехова и его персонажей.

3 июля

Спектакль «Иван-Ильич и Алеша Горшок»
Спектакль «Иван-Ильич и Алеша Горшок». Фото предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Швецова

Спектакль «Иван-Ильич и Алеша Горшок»

Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Швецова
Предоставлено командой курса. Фотограф: Ольга Швецова

«Иван-Ильич и Алеша Горшок», на сцене площадки «Скороход» (16+)

Размышление режиссера Ивана Орлова о ценности жизни и ее бытовом течении. В его версии сюжеты сразу двух произведений Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Алеша Горшок» становятся единым целым, хотя изначально их объединяет лишь одно — гибель главных героев в конце каждой из историй. 

4 июля

Предоставлено командой курса. Фотограф: Анна Чичиковская
Предоставлено командой курса. Фотограф: Анна Чичиковская

«Вишневый сад», на сцене площадки «Скороход» (16+)

Дипломный спектакль мастерской Юрия Бутусова, в котором нет многих героев из одноименной пьесы Чехова, зато есть сюрреализм, хаотичность и галлюцинации. Режиссер Егор Ковалев подчеркивает неустроенность жителей дома Раневской клоунским гримом, нарочитой неуклюжестью и нелепостью.

5 июля

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