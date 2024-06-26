Чехов, Толстой и Зеллер: гид по 5 лучшим гастрольным спектаклям учеников Юрия Бутусова

«Папа», на сцене театра «ЦЕХЪ» (16+)

Полуторачасовой спектакль, созданный по одноименной пьесе драматурга, сценариста и режиссера Флориана Зеллера — его фильм «Отец» по тому же тексту с Энтони Хопкинсом в главной роли получил шесть номинаций на «Оскар» в 2020 году. А Юрий Бутусов поставил в РАМТ его же пьесу «Сын».

Режиссер Ван Шень рассказывает историю старика Андрэ, который в силу возраста начинает постепенно терять самого себя, воспоминания и ускользающую реальность.

2 июля