18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

«Холопы» Могучего, «Воскресение» с Жизневским и Роза Хайруллина: Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

Сразу две версии «Воскресения» Толстого (с Тихоном Жизневским или Розой Хайруллиной!), постановки Валерия Фокина и Кирилла Люкевича к юбилею Всеволода Мейерхольда, бенефис Марины Игнатовой в пьесе «Холопы» в режиссуре Андрея Могучего, а также чеховские мотивы Льва Додина в «Палате №6» и «Бег» Булгакова в видении Яны Туминой — рассказываем о главных спектаклях в театрах города до конца сезона.  

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬ

Фото: Полина Назарова, предоставлено "Невидимым театром"

«Али-баба и разбойники» (12+)

Где: «Невидимый театр»

Когда: 8 февраля

Кто в детстве не заслушивал до дыр пластинку с песнями на стихи Вениамина Смехова и музыкой Сергея Никитина и Виктора Берковского, тот не родился и не рос в советские времена. Фильм-спектакль, поставленный в 1983-м режиссером Олегом Рябоконем, с Табаковым, Джигарханяном, Юрским, разошелся на цитаты и стал легендарным.

«Невидимый театр» и режиссер Таисия Вилкова все это знали и стараются соответствовать: обещают вокал под живой оркестр, зажигательные актерские импровизации и колорит шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Для февральского Петербурга очень животворящая история.  

предоставлено театром "Суббота"

«Маленькие трагедии» (16+)

Где: «Суббота»

Когда: 8, 9 февраля, 15 марта

Каждые 5 лет у поэта Пушкина случается юбилей. И каждый раз театры неистово принимаются ставить все им написанное, что только поддается театральному языку.

«Трагедии», по мысли режиссера Андрея Сидельникова, это истории человеческих страстей, которые одушевляются в образах скупого Барона; гениального Моцарта и его завистника — композитора Сальери; авантюриста и обольстителя Дона Гуана. Сюжеты, написанные Пушкиным, в спектакле разыграет труппа бродячих актеров, забравшихся в забытое Богом и людьми подземелье в попытке укрыться от мировых катаклизмов. 

Валерий Фокин
Фото: Яна Давыдова

Валерий Фокин

 «Мейерхольд. Чужой театр» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра им. Мейерхольда

Когда: 9, 10, 11 февраля

Для Валерия Фокина имя режиссера Мейерхольда не просто важное —   сюжетообразующее. Три с лишним десятка лет назад благодаря ему в Москве возник Центр им. Мейерхольда (ЦИМ). Там будущий худрук Александринки поставил несколько спектаклей, за два из которых получил «Золотую маску». Логично, что в юбилейный (150-летие!) для великого театрального реформатора год решено было выпустить спектакль о нем.

Для этой постановки Валерий Фокин выбрал не самый очевидный материал: протоколы собраний труппы ГосТИМа (Государственный театр имени Вс. Мейерхольда) из которых станет понятно, какую изощренную травлю устроили режиссеру люди, казалось бы, одного с ним круга. В это документальное полотно будут вплетены сцены воспоминаний и фантазий самого Мейерхольда. Благодаря такому приему частный сюжет поднимется на внебытовой, обобщающий уровень. И, очевидно, что эта премьера — одна из самых ожидаемых на сегодня.

Фото: Ирина Копланова, предоставлено театром "Мастерская"

«Стеклянный зверинец» (12+)

Где: «Мастерская»

Когда: 16 февраля

Спектакль Дмитрия Хохлова поставлен по одной из самых репертуарных пьес Теннесси Уильямса. Отчасти автобиографическую историю американского драматурга режиссер трактует как историю побега. Все трое членов семьи Вингфилд глубоко несчастны и несчастливы. Однако ни один не пытается сделать хоть что-то для изменения своего положения и близких, зато каждый страшится жить и пытается сбежать, лишь бы не видеть окружающих и не нести ответственность даже за себя. 

Предоставлено театром "На Васильевском"

«Удар судьбы» (18+)

Где: Театр «На Васильевском», камерная сцена

Когда: 17, 18 февраля, 9, 31 марта

Алексей Житковский — драматург-интеллектуал, знаток истории и кинематографа. Его пьесы насыщены метафорами, отсылками к целым пластам той или иной культуры, многослойны и нередко похожи на хитроумные головоломки. Арсений Мыцык не испугался такого вызова и поставил эскиз по пьесе «Железный всадник» на лаборатории IV театрального фестиваля LOFT (2023). Тот так удался, что теперь осталось дождаться развернутого результата, то есть полноценного спектакля.

Все действие укладывается в один вечер и одно занятие по восточным единоборствам: впервые увидевшие друг друга учитель и ученик (Роман Зайдуллин и Булат Шамсутдинов) размышляют «о проблеме насилия и оружия, одно желание владеть которым способно втянуть в бесконечный круг вины и зла».

Фото с репетиции.
Фото: Владимир Постнов, предоставлено Александринским театром

Фото с репетиции. 

«Воскресение» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра им. Мейерхольда

Когда: 22 февраля, 26, 27 марта

В прошлом июне Никита Кобелев стал главным режиссером Александринского театра. Вследствие чего интерес к будущей премьере кратно увеличился. Еще больше он возрос, когда стало известно, что роль князя Нехлюдова исполнит Тихон «майор Гром» Жизневский, а роль Катюши Масловой — Анна Блинова. Соавтор сценической версии Дмитрий Богославский (один из главных современных белорусских драматургов) добавил в текст романа мотивы и отдельные сцены из «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и неоконченного рассказа «Записки сумасшедшего». Что означает: «панорама русской жизни», как определили некогда последний роман Толстого, предстанет панорамой же сегодняшней реальности во всем ее великолепии.  

Фото: Стас Левшин, предоставлено БДТ

«День числа Пи» (12+)

Где: БДТ им. Товстоногова, малая сцена

Когда: 21, 22 февраля, 31 марта

«День числа Пи» — история, сочиненная Ниной Дашевской, пишущей «для небольших детей, подростков и взрослых». Она рассказывает о школьных буднях и сопутствующих им перипетиям, о пользе уроков математики и занятий музыкой, а также о способности принять себя и услышать другого, при определенных душевных усилиях. Спектакль построен как рождающаяся в головах героев серия внутренних монологов, которые рано или поздно пересекутся в одной точке. И тут-то станет очевидно — не так уж они и различаются.

Режиссер Фамил Джавадов полагает, что «это история про умение разглядеть человека в другом, не похожем на тебя самого, и принять его. Это умение помогает расширить свое представление о мире».

Фото: Юлия Паршакова, предоставлено театром "На Литейном"

«Пушкин. Дорожные истории» (12+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: 27 февраля

Сергей Морозов и Светлана Князева придумали двухактную историю на основе текстов Пушкина, первая часть которой поставлена по «Станционному смотрителю», вторая — по «Графу Нулину».

«Смотритель», входящий в цикл «Повести Белкина» — душераздирающая история отношений дочери и обожающего ее отца, сентиментальный шедевр в миниатюре. Светлана Князева строит сюжет вокруг вечного конфликта отцов и детей и поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить. «Граф», напротив, анекдот по изящной поэме, который в трактовке Сергея Морозова будет похож на затейливую музыкальную шкатулку: здесь полно вокальных выходов со старинными русскими песнями, романсами позапрошлого века и даже фрагментами из известной оперетты.

предоставлено Театром им. Ленсовета

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+)

Где: Театр им. Ленсовета, малая сцена

Когда: февраль

В репертуаре Театра им. Ленсовета полно детских спектаклей: «Снежная королева», «Птицы», «Маршак – Маршак» и, конечно же, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», виденный не одним поколением ленинградцев и петербуржцев (в прошлом декабре постановке Норы Райхштейн стукнуло 54 года!). А вот Пушкина — не было. Исправить эту досадную оплошность театр решил в юбилейный год поэта (а когда же еще?!).

Мастер придумывать очаровательные и нежные истории Мария Романова взялась за сюжет о царевне, ставшей жертвой интриг злой мачехи, и богатырях ее спасших. Режиссер обещает погружение «в магию и лад пушкинского слова, в сакральные образы, что передала поэту в детстве няня Арина Родионовна», а еще — наглядно показать, как добро и жизнь все-таки побеждают с помощью любви. Сказочный мир создают художник Мария Брянцева и художник по свету Андрей Лебедь.

МАРТ

предоставлено Малым театром кукол

 «Смерть Тарелкина» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 1 марта

Драматургия Александра Сухово-Кобылина, кажется, снова становится востребованной. И заслуженно. Комедия-шутка, написанная в 1869 году и завершившая трилогию «Картины прошедшего», рассказывает историю судейского чиновника средней руки. Тот придумал изобретательный способ укрыться от кредиторов: сперва прикинуться мертвым, а затем присвоить себе чужую личность. План выглядел безупречным в фантазиях Тарелкина, однако реальность немедленно обнаружила его изъяны.  Все это — сюжет мультфильма, чьи создатели (режиссер Вера Каратаева, художник Юлия Гамзина, художник по костюмам Наталья Стрельцова) настолько увлекаются процессом съемки, что сами становятся частью истории.

Фото: Стас Левшин, предоставлено БДТ

«Холопы» (16+)

Где: БДТ им. Товстоногова

Когда: 14, 15 марта

Финал правления Павла Первого. У княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой отказали ноги. Однако причина не в физической немощи, а в протесте против императорского произвола. Некогда он приказал, чтобы при встрече с ним на улице подданные выходили из экипажей для поклона, причем при любой погоде. Княжна не пожелала следовать высочайшему повелению, заявив, что у нее паралич и с тех пор слуги катают ее по дому в кресле. Вплоть до новости о смерти венценосной особы.

Режиссер Андрей Могучий любит выводить на сцену порядком забытые или неочевидные тексты, наполняя их актуальным содержанием: «Что делать», «Губернатор», «Три толстяка», «Материнское сердце». Теперь настала очередь Петра Гнедича, драматурга популярного в начале прошлого века, но о котором сейчас помнят разве что театроведы. Да и то не все. «Холопы» были написаны вскоре после революции 1905 года. Роль княжны Екатерины считалась бенефисной и в разное время ее исполняли ведущие актрисы труппы — Мария Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцену БДТ в ней выйдет Марина Игнатова.

Роза Хайруллина в спектакле «Лир».
предоставлено театром "Приют комедианта"

Роза Хайруллина в спектакле «Лир».

«Воскресение» (18+)

Где: «Приют комедианта»

Когда: 23, 24 марта

Сразу три петербургских театра один за другим выпускают премьеры «Воскресения». Явление удивительное и уж точно не такое частое, когда речь идет о не самом популярном сочинении Льва Толстого.

Покаянную история про князя Нехлюдова и его попытки искупить некогда совершенный грех режиссер Семен Серзин обещает обставить как путешествие по лабиринтам совести и показать «жестокую драму, вскрывающую изъяны общества». Премьера еще не состоялась, а будущих зрителей уже удивляют: театр обещает возвращение Розы Хайруллиной и петербургский дебют актрисы Таисии Вилковой.

предоставлено театром "Зазеркалье"

«Ку-ка-ре-ку!» (6+)

Где: «Зазеркалье»

Когда: 25 марта

Весенние каникулы в театре «Зазеркалье» откроются джазом. Причем для самой юной аудитории и в формате мюзикла. Петербургский композитор Наталия Краш решила соединить обаятельные стихи Ирины Токмаковой и Натальи Хрущевой, чей ярко выраженный фонетический рисунок должен идеально лечь на музыку. А поставят одноактное сочинение Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, студентки мастерской Александра Петрова.

Полина Сидихина
Фото: Надежда Дискант

Полина Сидихина

«Бом-Бом-Бом» (6+)

Где: Театр «Мастерская»

Когда: март

В основе моноспектакля Полины Сидихиной — цирковая сказка писателя и художника-иллюстратора Антона Ломаева. Крохотный Пингвиненок отзывается на звук «бом-бом-бом» и отправляется в путешествие, где ему встретятся Большой слон, Силач, Страшный лев, Красивая танцовщица и Веселый клоун. Новые знакомцы рады малышу и опекают его, а Клоун и вовсе помогает отыскать папу и маму.

«Бом-Бом-Бом» — история про то, каким может и должен быть цирк. Это место, где с животными обходятся бережно, а артисты и их подопечные равно любят это искусство.

Труппа театра в съемке для «Собака.ru».
Собака.ru

Труппа театра в съемке для  «Собака.ru».

«Ночь нежна» (16+)

Где: Театр «Мастерская»

Когда: конец марта — апрель

Четвертый и последний завершенный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который выбрал для постановки режиссер Андрей Аладьин, во многом автобиографичен. Главные герои — Дик и Николь — и перипетии их жизни списаны с самого литератора и его жены Зельды, страдавшей психическим расстройством. Это произведение стало попыткой описать свои чувства и переживания, что за звание короля и королевы своего поколения приходится платить небывалую цену, и показать оборотную сторону шикарной жизни. «Ночь нежна» — это тот случай, когда выбор текста идеален для исполнителей: зрителей наверняка ждет целая серия отменных актерских работ.  

АПРЕЛЬ

Портрет А. С. Пушкина. Художник О. А. Кипренский. 1827.
общественное достояние

Портрет А. С. Пушкина. Художник О. А. Кипренский. 1827.

«Пир» (16+)

Где: Театр «На Васильевском», сцена «ЛОФТ»

Когда: 15 апреля

Александра Сергеевича Пушкина и его очередной юбилей стоит все-таки поблагодарить: когда еще можно будет увидеть в одном городе несколько разных версий одного произведения. (Ответ простой — через следующие пять лет.) Однако стоит пользоваться моментом здесь и сейчас.

Вот и Роман Смирнов («Провинциальные анекдоты») вместе с художником Семеном Пастухом работают над постановкой «Маленьких трагедий», чтобы выпустить ее в апреле. Определяющей для четырех пьес, написанных в Болдине в 1830-1832 годах, послужит тема «Пира во время чумы». Героям, без пяти минут покойникам, терять уже нечего, и они собираются устроить проводы жизни на всю катушку. А в таких обстоятельствах снимаются любые запреты.

Фото: Сергей Рыбежский, предоставлено театром "На Литейном"

«Родные / близкие» (12+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: апрель

Сюжет выглядит как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина. Таким образом дочь главного героя вместе с мужем пытаются устроить жизнь любимого папы, а, по сути, избавиться от него. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого. Режиссер Михаил Смирнов ставит пьесу Александра Галина, написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы театра. 

Дмитрий Шостакович
общественное достояние

Дмитрий Шостакович

«Шостакович» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: апрель

Возможно ли найти для музыки конгениальный ей театральный язык? Какими сценическими средствами возможно визуализировать звук? Актер мог бы стать музыкой, но что делать, если речь идет о театре кукол?

В основе спектакля режиссера Людмилы Федоровой — марионетки. Эта система кукол как раз сродни музыке: нестабильная, хрупкая, тонкая в своих действиях. Одно неточное движение — и кукла сыграет иначе.

Кирилл Люкевич
Собака.ru

Кирилл Люкевич

«Мейер» (16+)

Где: Александринский театр, «Седьмой ярус»

Когда: апрель

Героем романа актера Ермоловского театра Сергея Кемпо, пробующего себя и на писательском поприще, стал Всеволод Мейерхольд. Великий режиссер якобы является монтировщику сцены осенью 2014-го и ведет со своим собеседником увлекательные диалоги, попутно рассказывая о ГосТИМе, который тут располагался с 1932-го по 1938-й, и раскрывая тайны дома 5/6 по Тверской улице.

Именно на этот текст пал выбор режиссера Кирилла Люкевича в юбилейный мейерхольдовский год. Впрочем, разгадка проста: нынешний худрук Александринки Валерий Фокин возглавлял Ермоловский театр во второй половине 1980-х, а Всеволод Мейерхольд в свое время поставил на сцене Александринского один из лучших и очень провидческих своих спектаклей — «Маскарад».

Кроме того, в апреле ожидается вторая премьера Никиты Кобелева, основанная на переписке Екатерины Второй и Вольтера.  В роли императрицы — Эра Зиганшина, в роли французского философа — Николай Мартон.

МАЙ

Лев Додин
Фото: Виктор Васильев

Лев Додин

«Палата № 6» (16+)

Где: МДТ — Театр Европы

Когда: май

Чеховский ренессанс художественного руководителя Малого драматического театра продолжается. Два года назад Лев Додин выпустил премьеру «Чайки», в этом году обещают показать «Палату № 6». Театр, как обычно, до последнего не раскрывает интригу о премьере, но уже сейчас можно быть уверенными в точности сценического языка, которым расскажут о докторе Рагине и судебном приставе Громове. А уж про меткость выбранного текста и добавить нечего.

Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время съемок фильма «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». 1964.
Перьян Генриэтта. "Государственный центральный музей кино"

Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время съемок фильма «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». 1964.

«Шпаликов» (рабочее название, 16+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: май

Режиссер Дмитрий Егоров собрал дневники, заметки, фрагменты из сценариев и прозы, стихотворения и воспоминания современников об одной из важнейших и трагических фигур хрущевской оттепели. И вместе со своей командой попробует понять почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».

ИЮНЬ

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане». 1984.
кадр из фильма

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане». 1984.

«Сказка о царе Салтане» (6+)

Где: Театр «Зазеркалье»

Когда: июнь

Композитор Римский-Корсаков сочинял своего «Салтана» к 100-летнему юбилею главного русского поэта, очень ею гордился и называл одним из самых любимых своих творений. «Зазеркалье» отметит 225-летний юбилей «солнца русской поэзии» премьерой, которую выпустит в первый месяц летних каникул. Ставит оперу режиссер Александр Петров, за дирижерским пультом — Павел Бубельников.

Антон Чехов в 1889 году.
общественное достояние

Антон Чехов в 1889 году.

«Хочется жить!» (16+)

Где: Театр им. Ленсовета, большая сцена

Когда: июнь

Анджей Бубень («В лучах») соединит на основной ленсоветской сцене почти два десятка чеховских рассказов — от известных со школы «Крыжовника» и «Толстого и тонкого» до «Беседа пьяного с трезвым чертом» и «Жизнь прекрасна». Режиссер уверен, что «в реалиях ныне­шнего времени произ­ведения Чехова жизненно необходимы нам, как лекарство от собств­енной беспомощности, от ощущений безнадежности и безысходности». И, пожалуй, сегодня чувство юмора и восприятие мира Антона Павло­вича будут как нельзя кстати.

Сергей Морозов
Предоставлено театром "На Литейном"

Сергей Морозов

«Театр смеха и ужаса» (рабочее название, 16+)

Где: Театр «На Литейном»

Когда: июнь

В конце своего юбилейного — 115-го сезона — театр покажет премьеру музыкально-драматического спектакля в постановке Сергея Морозова. Один из самых поющих театральных коллективов города расскажет и, разумеется, споет про первые десятилетия своей истории. Действующими лицами окажутся не только люди театра, но также критики и даже зрители того времени.

Кадр из фильма «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая. 1971.
кадр из фильма

Кадр из фильма «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая. 1971.

«Двенадцать стульев» (16+)

Где: Малый театр кукол

Когда: июнь

Один из главных плутовских романов советского времени за время прошедшее с первой публикации (1928 год) успел пережить и хулу, и хвалу. Второе — изобильнее и чаще. Режиссерам, не говоря уж об исполнителях, здесь, казалось бы, раздолье для фантазии, но ставят произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова реже, чем хотелось бы. А уж в театре кукол и подавно. В МТК не ищут легких путей: его худрук  Чакчи Фросноккерс взялся самолично инсценировать роман и обещает, что Бендеру, Воробьянинову и зрителям будет весело, а вот коллекционерам и любителям антикварной мебели — не очень

Кадр из фильма «Собака на сене». 1977.
кадр из фильма

Кадр из фильма «Собака на сене». 1977.

«Собака на сене» (16+)

Где: «Приют комедианта»

Когда: конец сезона 

Режиссер Екатерина Королева закроет сезон «Приюта комедианта» историей, полной жгучих страстей, интриг и забавных ситуаций.  Сюжет пьесы испанского драматурга Лопе де Вега хорошо знаком по экранизации Яна Фрида 1977 года, где главные роли сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярской.

Какую трактовку предложит Екатерина Королева — пока неизвестно, а вот актерский состав уже объявлен: Дарья Румянцева, Антон Падерин, Анна Мигицко, Владимир Кочуров, Иван Батарев / Алексей Демидов, Зоя Буряк / Татьяна Полонская.

Яна Тумина
Данил Ярощук

Яна Тумина

«Бег. Восемь снов» (рабочее название) (16+)

Где: МДТ — Театр Европы

Когда: конец сезона

Дебютный спектакль Яны Туминой в МДТ был по прозе Дины Сабитовой, второй — по текстам Булата Окуджавы, для третьей постановки выбран Михаил Булгаков и одна из самых известных его пьес.

Над трагической одиссеей изгоев (одно из ранних названий драмы), покинувших Россию и тоскующих по ней в Константинополе, писатель работал по заказу МХАТа во второй половине 1920-х. Но спектакля не случилось — «Бег» запретили по высшему приказу. На сцену пьесу вернули уже после смерти Сталина. И, например, в спектакле 1959-го, поставленном Леонидом Вивьеном в Пушкинском (ныне — Александринском) театре роль генерала Хлудова стала одной из лучших в биографии актера Николая Черкасова. Новое дыхание пьеса обрела уже в этом веке: начиная с 2010-го ее ставят практически ежегодно. А нынче ее сюжет выглядит и вовсе пугающе узнаваемым, хоть история, как мы знаем, и не имеет свойства повторяться.

Кадр из мультфильма «Журавль и цапля». 1974.
кадр из фильма

Кадр из мультфильма «Журавль и цапля». 1974.

«Журавль и цапля» (возрастной ценз пока не сообщается)

Где: Большой театр кукол

Когда: конец сезона

Под финал сезона на сцене Большого театра кукол состоится премьера Екатерины Ложкиной-Белевич, большой мастерицы по части театральных историй для самых маленьких. Ее трогательные, прелестные, нежные камерные постановки очаровывают от начала и до конца. А способность чувствовать юную аудиторию и чутко отвечать на ее запрос выглядит и вовсе феноменальной.

Драматичный сюжет русской народной сказки о журавле и цапле, не способных договориться друг с другом, выглядит предназначенным больше для взрослых зрителей, чем для детей.  Впрочем, режиссер однажды сказала, что когда-нибудь поставит спектакль и для взрослых. Может, это как раз тот самый случай?

Текст: Наталия Эфендиева

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: