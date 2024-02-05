«Холопы» Могучего, «Воскресение» с Жизневским и Роза Хайруллина: Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

Сразу две версии «Воскресения» Толстого (с Тихоном Жизневским или Розой Хайруллиной!), постановки Валерия Фокина и Кирилла Люкевича к юбилею Всеволода Мейерхольда, бенефис Марины Игнатовой в пьесе «Холопы» в режиссуре Андрея Могучего, а также чеховские мотивы Льва Додина в «Палате №6» и «Бег» Булгакова в видении Яны Туминой — рассказываем о главных спектаклях в театрах города до конца сезона.
ФЕВРАЛЬ
«Али-баба и разбойники» (12+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: 8 февраля
Кто в детстве не заслушивал до дыр пластинку с песнями на стихи Вениамина Смехова и музыкой Сергея Никитина и Виктора Берковского, тот не родился и не рос в советские времена. Фильм-спектакль, поставленный в 1983-м режиссером Олегом Рябоконем, с Табаковым, Джигарханяном, Юрским, разошелся на цитаты и стал легендарным.
«Невидимый театр» и режиссер Таисия Вилкова все это знали и стараются соответствовать: обещают вокал под живой оркестр, зажигательные актерские импровизации и колорит шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Для февральского Петербурга очень животворящая история.
«Маленькие трагедии» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 8, 9 февраля, 15 марта
Каждые 5 лет у поэта Пушкина случается юбилей. И каждый раз театры неистово принимаются ставить все им написанное, что только поддается театральному языку.
«Трагедии», по мысли режиссера Андрея Сидельникова, это истории человеческих страстей, которые одушевляются в образах скупого Барона; гениального Моцарта и его завистника — композитора Сальери; авантюриста и обольстителя Дона Гуана. Сюжеты, написанные Пушкиным, в спектакле разыграет труппа бродячих актеров, забравшихся в забытое Богом и людьми подземелье в попытке укрыться от мировых катаклизмов.
Валерий Фокин
«Мейерхольд. Чужой театр» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра им. Мейерхольда
Когда: 9, 10, 11 февраля
Для Валерия Фокина имя режиссера Мейерхольда не просто важное — сюжетообразующее. Три с лишним десятка лет назад благодаря ему в Москве возник Центр им. Мейерхольда (ЦИМ). Там будущий худрук Александринки поставил несколько спектаклей, за два из которых получил «Золотую маску». Логично, что в юбилейный (150-летие!) для великого театрального реформатора год решено было выпустить спектакль о нем.
Для этой постановки Валерий Фокин выбрал не самый очевидный материал: протоколы собраний труппы ГосТИМа (Государственный театр имени Вс. Мейерхольда) из которых станет понятно, какую изощренную травлю устроили режиссеру люди, казалось бы, одного с ним круга. В это документальное полотно будут вплетены сцены воспоминаний и фантазий самого Мейерхольда. Благодаря такому приему частный сюжет поднимется на внебытовой, обобщающий уровень. И, очевидно, что эта премьера — одна из самых ожидаемых на сегодня.
«Стеклянный зверинец» (12+)
Где: «Мастерская»
Когда: 16 февраля
Спектакль Дмитрия Хохлова поставлен по одной из самых репертуарных пьес Теннесси Уильямса. Отчасти автобиографическую историю американского драматурга режиссер трактует как историю побега. Все трое членов семьи Вингфилд глубоко несчастны и несчастливы. Однако ни один не пытается сделать хоть что-то для изменения своего положения и близких, зато каждый страшится жить и пытается сбежать, лишь бы не видеть окружающих и не нести ответственность даже за себя.
«Удар судьбы» (18+)
Где: Театр «На Васильевском», камерная сцена
Когда: 17, 18 февраля, 9, 31 марта
Алексей Житковский — драматург-интеллектуал, знаток истории и кинематографа. Его пьесы насыщены метафорами, отсылками к целым пластам той или иной культуры, многослойны и нередко похожи на хитроумные головоломки. Арсений Мыцык не испугался такого вызова и поставил эскиз по пьесе «Железный всадник» на лаборатории IV театрального фестиваля LOFT (2023). Тот так удался, что теперь осталось дождаться развернутого результата, то есть полноценного спектакля.
Все действие укладывается в один вечер и одно занятие по восточным единоборствам: впервые увидевшие друг друга учитель и ученик (Роман Зайдуллин и Булат Шамсутдинов) размышляют «о проблеме насилия и оружия, одно желание владеть которым способно втянуть в бесконечный круг вины и зла».
Фото с репетиции.
«Воскресение» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра им. Мейерхольда
Когда: 22 февраля, 26, 27 марта
В прошлом июне Никита Кобелев стал главным режиссером Александринского театра. Вследствие чего интерес к будущей премьере кратно увеличился. Еще больше он возрос, когда стало известно, что роль князя Нехлюдова исполнит Тихон «майор Гром» Жизневский, а роль Катюши Масловой — Анна Блинова. Соавтор сценической версии Дмитрий Богославский (один из главных современных белорусских драматургов) добавил в текст романа мотивы и отдельные сцены из «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и неоконченного рассказа «Записки сумасшедшего». Что означает: «панорама русской жизни», как определили некогда последний роман Толстого, предстанет панорамой же сегодняшней реальности во всем ее великолепии.
«День числа Пи» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова, малая сцена
Когда: 21, 22 февраля, 31 марта
«День числа Пи» — история, сочиненная Ниной Дашевской, пишущей «для небольших детей, подростков и взрослых». Она рассказывает о школьных буднях и сопутствующих им перипетиям, о пользе уроков математики и занятий музыкой, а также о способности принять себя и услышать другого, при определенных душевных усилиях. Спектакль построен как рождающаяся в головах героев серия внутренних монологов, которые рано или поздно пересекутся в одной точке. И тут-то станет очевидно — не так уж они и различаются.
Режиссер Фамил Джавадов полагает, что «это история про умение разглядеть человека в другом, не похожем на тебя самого, и принять его. Это умение помогает расширить свое представление о мире».
«Пушкин. Дорожные истории» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 27 февраля
Сергей Морозов и Светлана Князева придумали двухактную историю на основе текстов Пушкина, первая часть которой поставлена по «Станционному смотрителю», вторая — по «Графу Нулину».
«Смотритель», входящий в цикл «Повести Белкина» — душераздирающая история отношений дочери и обожающего ее отца, сентиментальный шедевр в миниатюре. Светлана Князева строит сюжет вокруг вечного конфликта отцов и детей и поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить. «Граф», напротив, анекдот по изящной поэме, который в трактовке Сергея Морозова будет похож на затейливую музыкальную шкатулку: здесь полно вокальных выходов со старинными русскими песнями, романсами позапрошлого века и даже фрагментами из известной оперетты.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+)
Где: Театр им. Ленсовета, малая сцена
Когда: февраль
В репертуаре Театра им. Ленсовета полно детских спектаклей: «Снежная королева», «Птицы», «Маршак – Маршак» и, конечно же, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», виденный не одним поколением ленинградцев и петербуржцев (в прошлом декабре постановке Норы Райхштейн стукнуло 54 года!). А вот Пушкина — не было. Исправить эту досадную оплошность театр решил в юбилейный год поэта (а когда же еще?!).
Мастер придумывать очаровательные и нежные истории Мария Романова взялась за сюжет о царевне, ставшей жертвой интриг злой мачехи, и богатырях ее спасших. Режиссер обещает погружение «в магию и лад пушкинского слова, в сакральные образы, что передала поэту в детстве няня Арина Родионовна», а еще — наглядно показать, как добро и жизнь все-таки побеждают с помощью любви. Сказочный мир создают художник Мария Брянцева и художник по свету Андрей Лебедь.
МАРТ
«Смерть Тарелкина» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 1 марта
Драматургия Александра Сухово-Кобылина, кажется, снова становится востребованной. И заслуженно. Комедия-шутка, написанная в 1869 году и завершившая трилогию «Картины прошедшего», рассказывает историю судейского чиновника средней руки. Тот придумал изобретательный способ укрыться от кредиторов: сперва прикинуться мертвым, а затем присвоить себе чужую личность. План выглядел безупречным в фантазиях Тарелкина, однако реальность немедленно обнаружила его изъяны. Все это — сюжет мультфильма, чьи создатели (режиссер Вера Каратаева, художник Юлия Гамзина, художник по костюмам Наталья Стрельцова) настолько увлекаются процессом съемки, что сами становятся частью истории.
«Холопы» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 14, 15 марта
Финал правления Павла Первого. У княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой отказали ноги. Однако причина не в физической немощи, а в протесте против императорского произвола. Некогда он приказал, чтобы при встрече с ним на улице подданные выходили из экипажей для поклона, причем при любой погоде. Княжна не пожелала следовать высочайшему повелению, заявив, что у нее паралич и с тех пор слуги катают ее по дому в кресле. Вплоть до новости о смерти венценосной особы.
Режиссер Андрей Могучий любит выводить на сцену порядком забытые или неочевидные тексты, наполняя их актуальным содержанием: «Что делать», «Губернатор», «Три толстяка», «Материнское сердце». Теперь настала очередь Петра Гнедича, драматурга популярного в начале прошлого века, но о котором сейчас помнят разве что театроведы. Да и то не все. «Холопы» были написаны вскоре после революции 1905 года. Роль княжны Екатерины считалась бенефисной и в разное время ее исполняли ведущие актрисы труппы — Мария Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцену БДТ в ней выйдет Марина Игнатова.
Роза Хайруллина в спектакле «Лир».
«Воскресение» (18+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: 23, 24 марта
Сразу три петербургских театра один за другим выпускают премьеры «Воскресения». Явление удивительное и уж точно не такое частое, когда речь идет о не самом популярном сочинении Льва Толстого.
Покаянную история про князя Нехлюдова и его попытки искупить некогда совершенный грех режиссер Семен Серзин обещает обставить как путешествие по лабиринтам совести и показать «жестокую драму, вскрывающую изъяны общества». Премьера еще не состоялась, а будущих зрителей уже удивляют: театр обещает возвращение Розы Хайруллиной и петербургский дебют актрисы Таисии Вилковой.
«Ку-ка-ре-ку!» (6+)
Где: «Зазеркалье»
Когда: 25 марта
Весенние каникулы в театре «Зазеркалье» откроются джазом. Причем для самой юной аудитории и в формате мюзикла. Петербургский композитор Наталия Краш решила соединить обаятельные стихи Ирины Токмаковой и Натальи Хрущевой, чей ярко выраженный фонетический рисунок должен идеально лечь на музыку. А поставят одноактное сочинение Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, студентки мастерской Александра Петрова.
Полина Сидихина
«Бом-Бом-Бом» (6+)
Где: Театр «Мастерская»
Когда: март
В основе моноспектакля Полины Сидихиной — цирковая сказка писателя и художника-иллюстратора Антона Ломаева. Крохотный Пингвиненок отзывается на звук «бом-бом-бом» и отправляется в путешествие, где ему встретятся Большой слон, Силач, Страшный лев, Красивая танцовщица и Веселый клоун. Новые знакомцы рады малышу и опекают его, а Клоун и вовсе помогает отыскать папу и маму.
«Бом-Бом-Бом» — история про то, каким может и должен быть цирк. Это место, где с животными обходятся бережно, а артисты и их подопечные равно любят это искусство.
Труппа театра в съемке для «Собака.ru».
«Ночь нежна» (16+)
Где: Театр «Мастерская»
Когда: конец марта — апрель
Четвертый и последний завершенный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который выбрал для постановки режиссер Андрей Аладьин, во многом автобиографичен. Главные герои — Дик и Николь — и перипетии их жизни списаны с самого литератора и его жены Зельды, страдавшей психическим расстройством. Это произведение стало попыткой описать свои чувства и переживания, что за звание короля и королевы своего поколения приходится платить небывалую цену, и показать оборотную сторону шикарной жизни. «Ночь нежна» — это тот случай, когда выбор текста идеален для исполнителей: зрителей наверняка ждет целая серия отменных актерских работ.
АПРЕЛЬ
Портрет А. С. Пушкина. Художник О. А. Кипренский. 1827.
«Пир» (16+)
Где: Театр «На Васильевском», сцена «ЛОФТ»
Когда: 15 апреля
Александра Сергеевича Пушкина и его очередной юбилей стоит все-таки поблагодарить: когда еще можно будет увидеть в одном городе несколько разных версий одного произведения. (Ответ простой — через следующие пять лет.) Однако стоит пользоваться моментом здесь и сейчас.
Вот и Роман Смирнов («Провинциальные анекдоты») вместе с художником Семеном Пастухом работают над постановкой «Маленьких трагедий», чтобы выпустить ее в апреле. Определяющей для четырех пьес, написанных в Болдине в 1830-1832 годах, послужит тема «Пира во время чумы». Героям, без пяти минут покойникам, терять уже нечего, и они собираются устроить проводы жизни на всю катушку. А в таких обстоятельствах снимаются любые запреты.
«Родные / близкие» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: апрель
Сюжет выглядит как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша (на пенсии) и экс-балерина. Таким образом дочь главного героя вместе с мужем пытаются устроить жизнь любимого папы, а, по сути, избавиться от него. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого. Режиссер Михаил Смирнов ставит пьесу Александра Галина, написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы театра.
Дмитрий Шостакович
«Шостакович» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: апрель
Возможно ли найти для музыки конгениальный ей театральный язык? Какими сценическими средствами возможно визуализировать звук? Актер мог бы стать музыкой, но что делать, если речь идет о театре кукол?
В основе спектакля режиссера Людмилы Федоровой — марионетки. Эта система кукол как раз сродни музыке: нестабильная, хрупкая, тонкая в своих действиях. Одно неточное движение — и кукла сыграет иначе.
Кирилл Люкевич
«Мейер» (16+)
Где: Александринский театр, «Седьмой ярус»
Когда: апрель
Героем романа актера Ермоловского театра Сергея Кемпо, пробующего себя и на писательском поприще, стал Всеволод Мейерхольд. Великий режиссер якобы является монтировщику сцены осенью 2014-го и ведет со своим собеседником увлекательные диалоги, попутно рассказывая о ГосТИМе, который тут располагался с 1932-го по 1938-й, и раскрывая тайны дома 5/6 по Тверской улице.
Именно на этот текст пал выбор режиссера Кирилла Люкевича в юбилейный мейерхольдовский год. Впрочем, разгадка проста: нынешний худрук Александринки Валерий Фокин возглавлял Ермоловский театр во второй половине 1980-х, а Всеволод Мейерхольд в свое время поставил на сцене Александринского один из лучших и очень провидческих своих спектаклей — «Маскарад».
Кроме того, в апреле ожидается вторая премьера Никиты Кобелева, основанная на переписке Екатерины Второй и Вольтера. В роли императрицы — Эра Зиганшина, в роли французского философа — Николай Мартон.
МАЙ
Лев Додин
«Палата № 6» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: май
Чеховский ренессанс художественного руководителя Малого драматического театра продолжается. Два года назад Лев Додин выпустил премьеру «Чайки», в этом году обещают показать «Палату № 6». Театр, как обычно, до последнего не раскрывает интригу о премьере, но уже сейчас можно быть уверенными в точности сценического языка, которым расскажут о докторе Рагине и судебном приставе Громове. А уж про меткость выбранного текста и добавить нечего.
Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время съемок фильма «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». 1964.
«Шпаликов» (рабочее название, 16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: май
Режиссер Дмитрий Егоров собрал дневники, заметки, фрагменты из сценариев и прозы, стихотворения и воспоминания современников об одной из важнейших и трагических фигур хрущевской оттепели. И вместе со своей командой попробует понять почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».
ИЮНЬ
Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане». 1984.
«Сказка о царе Салтане» (6+)
Где: Театр «Зазеркалье»
Когда: июнь
Композитор Римский-Корсаков сочинял своего «Салтана» к 100-летнему юбилею главного русского поэта, очень ею гордился и называл одним из самых любимых своих творений. «Зазеркалье» отметит 225-летний юбилей «солнца русской поэзии» премьерой, которую выпустит в первый месяц летних каникул. Ставит оперу режиссер Александр Петров, за дирижерским пультом — Павел Бубельников.
Антон Чехов в 1889 году.
«Хочется жить!» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, большая сцена
Когда: июнь
Анджей Бубень («В лучах») соединит на основной ленсоветской сцене почти два десятка чеховских рассказов — от известных со школы «Крыжовника» и «Толстого и тонкого» до «Беседа пьяного с трезвым чертом» и «Жизнь прекрасна». Режиссер уверен, что «в реалиях нынешнего времени произведения Чехова жизненно необходимы нам, как лекарство от собственной беспомощности, от ощущений безнадежности и безысходности». И, пожалуй, сегодня чувство юмора и восприятие мира Антона Павловича будут как нельзя кстати.
Сергей Морозов
«Театр смеха и ужаса» (рабочее название, 16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: июнь
В конце своего юбилейного — 115-го сезона — театр покажет премьеру музыкально-драматического спектакля в постановке Сергея Морозова. Один из самых поющих театральных коллективов города расскажет и, разумеется, споет про первые десятилетия своей истории. Действующими лицами окажутся не только люди театра, но также критики и даже зрители того времени.
Кадр из фильма «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая. 1971.
«Двенадцать стульев» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: июнь
Один из главных плутовских романов советского времени за время прошедшее с первой публикации (1928 год) успел пережить и хулу, и хвалу. Второе — изобильнее и чаще. Режиссерам, не говоря уж об исполнителях, здесь, казалось бы, раздолье для фантазии, но ставят произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова реже, чем хотелось бы. А уж в театре кукол и подавно. В МТК не ищут легких путей: его худрук Чакчи Фросноккерс взялся самолично инсценировать роман и обещает, что Бендеру, Воробьянинову и зрителям будет весело, а вот коллекционерам и любителям антикварной мебели — не очень
Кадр из фильма «Собака на сене». 1977.
«Собака на сене» (16+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: конец сезона
Режиссер Екатерина Королева закроет сезон «Приюта комедианта» историей, полной жгучих страстей, интриг и забавных ситуаций. Сюжет пьесы испанского драматурга Лопе де Вега хорошо знаком по экранизации Яна Фрида 1977 года, где главные роли сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярской.
Какую трактовку предложит Екатерина Королева — пока неизвестно, а вот актерский состав уже объявлен: Дарья Румянцева, Антон Падерин, Анна Мигицко, Владимир Кочуров, Иван Батарев / Алексей Демидов, Зоя Буряк / Татьяна Полонская.
Яна Тумина
«Бег. Восемь снов» (рабочее название) (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: конец сезона
Дебютный спектакль Яны Туминой в МДТ был по прозе Дины Сабитовой, второй — по текстам Булата Окуджавы, для третьей постановки выбран Михаил Булгаков и одна из самых известных его пьес.
Над трагической одиссеей изгоев (одно из ранних названий драмы), покинувших Россию и тоскующих по ней в Константинополе, писатель работал по заказу МХАТа во второй половине 1920-х. Но спектакля не случилось — «Бег» запретили по высшему приказу. На сцену пьесу вернули уже после смерти Сталина. И, например, в спектакле 1959-го, поставленном Леонидом Вивьеном в Пушкинском (ныне — Александринском) театре роль генерала Хлудова стала одной из лучших в биографии актера Николая Черкасова. Новое дыхание пьеса обрела уже в этом веке: начиная с 2010-го ее ставят практически ежегодно. А нынче ее сюжет выглядит и вовсе пугающе узнаваемым, хоть история, как мы знаем, и не имеет свойства повторяться.
Кадр из мультфильма «Журавль и цапля». 1974.
«Журавль и цапля» (возрастной ценз пока не сообщается)
Где: Большой театр кукол
Когда: конец сезона
Под финал сезона на сцене Большого театра кукол состоится премьера Екатерины Ложкиной-Белевич, большой мастерицы по части театральных историй для самых маленьких. Ее трогательные, прелестные, нежные камерные постановки очаровывают от начала и до конца. А способность чувствовать юную аудиторию и чутко отвечать на ее запрос выглядит и вовсе феноменальной.
Драматичный сюжет русской народной сказки о журавле и цапле, не способных договориться друг с другом, выглядит предназначенным больше для взрослых зрителей, чем для детей. Впрочем, режиссер однажды сказала, что когда-нибудь поставит спектакль и для взрослых. Может, это как раз тот самый случай?
Текст: Наталия Эфендиева
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