«Холопы» Могучего, «Воскресение» с Жизневским и Роза Хайруллина: Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

«Али-баба и разбойники» (12+)

Где: «Невидимый театр»

Когда: 8 февраля

Кто в детстве не заслушивал до дыр пластинку с песнями на стихи Вениамина Смехова и музыкой Сергея Никитина и Виктора Берковского, тот не родился и не рос в советские времена. Фильм-спектакль, поставленный в 1983-м режиссером Олегом Рябоконем, с Табаковым, Джигарханяном, Юрским, разошелся на цитаты и стал легендарным.

«Невидимый театр» и режиссер Таисия Вилкова все это знали и стараются соответствовать: обещают вокал под живой оркестр, зажигательные актерские импровизации и колорит шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Для февральского Петербурга очень животворящая история.