Александр Лебедев и Михаил Смирнов поставили пьесу «Ретро» Александра Галина в ТЮЗе и Театре «На Литейном»

Рассказываем о двух разных постановках, премьера которых состоится в апреле, и их акцентах.
Спектакль «Родные / близкие» Михаила Смирнова, Театр «На Литейном»
Для Театра «На Литейном» режиссер Михаил Смирнов поставил пьесу Александра Галина, написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы — в рамках премьерного показа 5 апреля на сцену выйдут Александр Рязанцев, Ирина Лебедева и Тамара Шемпель, а также Игорь Павлов, Вера Миловская и Светлана Шаврова.
Сюжет спектакля «Родные / близкие» — как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша на пенсии и экс-балерина. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого.
Герои пьесы существуют в реалиях столичной жизни 1980-х: телефон на сцене звонит не мобильный, а стационарный, валютой служат билеты на Таганку. Но человеческие мечты и разочарования, надежды и тревоги, иллюзии и предчувствия касаются того же, что волнует нас и по сей день: любви, отношений в семье, боязни одиночества, жажды взаимопонимания и поддержки.
Репетиция спектакля Александра Лебедева «Ретро» для ТЮЗа имени Брянцева
Номинант премии «Золотая Маска»-2013 Александр Лебедев, интерпретируя текст Александра Галина, рассказывает историю отцов и детей. По сюжету спектакля «Ретро», дочь и зять, стремясь обустроить жизнь отца, решают найти ему жену, а невесты, перепутав время, приходят все сразу. За внешне забавной и нелепой ситуацией разворачивается история не только о столкновении двух поколений, но и история об обретении себя, принятии другого и осознании подлинных человеческих ценностей.
Спектакль рассчитан на зрителей старшего поколения, но и подросткам, как отмечают в ТЮЗе имени Брянцева, эта история тоже может быть интересна: «Потому что на месте молодой пары, которая пытается решить судьбу своего отца, могут оказаться и те, кто сегодня еще только входит во взрослую жизнь». 19 апреля на сцену выйдут Антонина Введенская, Сергей Жукович, Алиса Золоткова, Мария Соснякова, Василина Стрельникова, Анна Петросян и Радик Галиуллин.
«Пьеса называется "Ретро", и мы с коллегами немного играем в ретро. Действие происходит в 80-е годы ХХ века, мы не переносим его в какую-то другую эпоху, потому что в тексте пьесы много деталей, которые характерны для того времени. Суть не только в конфликте поколений, это само собой подразумевается, главный конфликт происходит между непреходящими человеческими ценностями и ценностями материальными. Мне важно спровоцировать зрителя, заставить его размышлять, призвать к чуткости и эмоциональности. Спектакль — это инструмент, с помощью которого я хочу вести диалог со зрителем о жизни», — говорит режиссер.
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