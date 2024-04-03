Александр Лебедев и Михаил Смирнов поставили пьесу «Ретро» Александра Галина в ТЮЗе и Театре «На Литейном»

Для Театра «На Литейном» режиссер Михаил Смирнов поставил пьесу Александра Галина, написанную больше сорока лет назад и бывшую чрезвычайно популярной, со старшим поколением труппы — в рамках премьерного показа 5 апреля на сцену выйдут Александр Рязанцев, Ирина Лебедева и Тамара Шемпель, а также Игорь Павлов, Вера Миловская и Светлана Шаврова.

Сюжет спектакля «Родные / близкие» — как анекдот: к уже очень зрелому жениху приходят на смотрины сразу три невесты — медсестра, вахтерша на пенсии и экс-балерина. Комедийный регистр довольно быстро сменяется на трагикомический, а сюжет смещается в сторону общечеловеческого — мечты и разочарования, надежды и тревоги случаются в жизни практически каждого.

Герои пьесы существуют в реалиях столичной жизни 1980-х: телефон на сцене звонит не мобильный, а стационарный, валютой служат билеты на Таганку. Но человеческие мечты и разочарования, надежды и тревоги, иллюзии и предчувствия касаются того же, что волнует нас и по сей день: любви, отношений в семье, боязни одиночества, жажды взаимопонимания и поддержки.