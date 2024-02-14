Артем Злобин поставит спектакль по мотивам повести Федора Достоевского на Новой сцене ТЮЗа

Историю отношений «подпольных героев» повести режиссер адаптирует под современные реалии, стремиться обратить внимание на многогранность природы любви.
Артем Злобин
«Кроткая» — первое переложение классической литературы в карьере театрального постановщика, режиссера Небольшого драматического театра и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В основе сюжета — двое, их отношения и одиночество, которое их разделяет, приводя к трагическому финалу. Историю отношений «подпольных героев» повести режиссер адаптирует под современные реалии, стремиться обратить внимание на многогранность природы любви.
Кадры репетиции: Елена Лучшева
«Мне очень важен мотив одиночества и гипертрофированной совести, которая есть у каждого из героев. Интересно исследовать территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим. Несовпадение разных форм понимания любви и приводит героев к такому финалу их истории», — отмечает режиссер-постановщик о предстоящей премьере.
Премьера спектакля «Кроткая» состоится 29 марта на Новой сцене ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади, 1.
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