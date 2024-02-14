18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Артем Злобин поставит спектакль по мотивам повести Федора Достоевского на Новой сцене ТЮЗа

Историю отношений «подпольных героев» повести режиссер адаптирует под современные реалии, стремиться обратить внимание на многогранность природы любви.

Артем Злобин
Фото: Яна Давыдова

Артем Злобин

«Кроткая» — первое переложение классической литературы в карьере театрального постановщика, режиссера Небольшого драматического театра и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В основе сюжета — двое, их отношения и одиночество, которое их разделяет, приводя к трагическому финалу. Историю отношений «подпольных героев» повести режиссер адаптирует под современные реалии, стремиться обратить внимание на многогранность природы любви.

Кадры репетиции: Елена Лучшева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЮЗа им. А.А. Брянцева

Кадры репетиции: Елена Лучшева

«Мне очень важен мотив одиночества и гипертрофированной совести, которая есть у каждого из героев. Интересно исследовать территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим. Несовпадение разных форм понимания любви и приводит героев к такому финалу их истории», — отмечает режиссер-постановщик о предстоящей премьере.

Знакомьтесь, актер и режиссер Артем Злобин — в 23 года он поставил маст-си спектакль «Магазин» в НДТ!

Премьера спектакля «Кроткая» состоится 29 марта на Новой сцене ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади, 1.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Артем Злобин

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: