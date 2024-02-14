Артем Злобин поставит спектакль по мотивам повести Федора Достоевского на Новой сцене ТЮЗа

«Мне очень важен мотив одиночества и гипертрофированной совести, которая есть у каждого из героев. Интересно исследовать территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим. Несовпадение разных форм понимания любви и приводит героев к такому финалу их истории», — отмечает режиссер-постановщик о предстоящей премьере.

Премьера спектакля «Кроткая» состоится 29 марта на Новой сцене ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади, 1.

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