Поэт и эссеист Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет МГГУ имени Шолохова, долгое время работал библиотекарем в институтской библиотеке. Литературой начал заниматься в конце 1960-х годов, а в начале 1970-х начал разрабатывать собственную стилистику минимализма. Так появились легендарные «картотеки» или «стихи на карточках» — жанр на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств.

Наряду со Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым Лев Рубинштейн был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. С середины 1990-х публиковался в «Коммерсанте», «Итогах» и «Еженедельном журнале». Выпустил более двух десятков книг, участвовал в сборниках — в том числе «Дом» в поддержку благотворительной организации «Ночлежка». Также Рубинштейн был лауреатом премии Андрея Белого-1999 в номинации «Критика и гуманитарные исследования» и премии русской эмиграции «Liberty»-2003, а его эссеистика входила в шорт-лист Пушкинской премии фонда Тепфера.