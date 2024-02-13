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В «Невидимом театре» вспомнят Льва Рубинштейна — в день рождения поэта

19 февраля поэту и эссеисту исполнилось бы 77 лет. На вечере артисты театра Семен Серзин, Анастасия Быцань, Надя Толубеева Таня Ишматова, Ваня Пинженин, Юля Захаркина, Коля Иванов, Маша Жильченко, Иван Солнцев, Илья Борисов и Настя Грибова прочтут и сыграют фрагменты из автобиографической книги Льва Рубинштейна «Мама мыла раму». «Будет действительно "Невидимая встреча", потому что героя этой встречи больше нет», — отмечают в театре. 

Коллаж «Собака.ru»

Поэт и эссеист Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет МГГУ имени Шолохова, долгое время работал библиотекарем в институтской библиотеке. Литературой начал заниматься в конце 1960-х годов, а в начале 1970-х начал разрабатывать собственную стилистику минимализма. Так появились легендарные «картотеки» или «стихи на карточках» — жанр на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств.

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Наряду со Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым Лев Рубинштейн был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. С середины 1990-х публиковался в «Коммерсанте», «Итогах» и «Еженедельном журнале». Выпустил более двух десятков книг, участвовал в сборниках — в том числе «Дом» в поддержку благотворительной организации «Ночлежка». Также Рубинштейн был лауреатом премии Андрея Белого-1999 в номинации «Критика и гуманитарные исследования» и премии русской эмиграции «Liberty»-2003, а его эссеистика входила в шорт-лист Пушкинской премии фонда Тепфера.

«Невидимый театр»

О памяти:

Бывает так, что кажется — тебе знакомым человек. Ты как будто ощущаешь его незримое присутствие в своей жизни: мельком и наискосок листаешь его книжку в книжном магазине, урываешь из новостной повестки какие-то обрывки его мыслей. И даже додумываешь что-то, чего не было: что человек этот, допустим, жил с тобой в одном городе и ходил рядом по одним и тем же улицам. А кто-то вовсе представлял себе его композитором, между тем как тот занимался совсем другим. А потом человека не стало. И ты сразу понял, что что-то упустил. Понял — что ровным счетом ничего не знал. Представление твое рождало совсем отвлеченные от этого человека мысли.

«Невидимая встреча» со Львом Рубинштейном «Мама мыла раму» пройдет 19 февраля в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.

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