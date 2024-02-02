«Доктор Дапертутто» — это спектакль о любви, детстве и взрослении по мотивам пьес Артура Шницлера «Шарф Коломбины», Александра Блока «Балаганчик» и Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Начиная свою жизнь, человек стремится к своему благу, но, постепенно перерастая эту цель, находит истинное наслаждение в служении другим. Так же было с режиссером и человеком Мейерхольдом. Через его любимых героев — Коломбину, Пьеро, Арлекина — этот спектакль проведет зрителей по всевозможным сюжетам и методам, которые проходил Мейерхольд в поисках «своего» театра. От сверх-марионетки к биомеханике, от маски к гимнастике, от синтеза всех искусств до одинокой партии флейты.

Главные роли в спектакле исполнят Эля Кусмачева, Артем Кисаков и сам Павел Михайлов — актер Teatro Di Capua, создатель проекта «Паша читает» с серией моноспектаклей по текстам русских и зарубежных писателе и ведущий живой поэтической экскурсии «Шум Квартала писателей», который работал с режиссерами Андреем Могучим, Максимом Диденко, Иваном Вырыпаевым, Русланом Маликовым, Войтком Урбаньски, а также Инженерным театром АХЕ.

Спектакль «Доктор Дапертутто» покажут 8 февраля в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.

Кабаре «Шум» вместе с Новой сценой Александринского театра, ИТМО, Филармонией джазовой музыки и другими готовит программу к юбилею реформатора театра Всеволода Мейерхольда. Одним из главных ее событий станет премьера Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр». Спектакль поставлен по стенограмме последнего собрания режиссера с труппой ГосТИМа: в декабре 1937 года коллектив Театра имени Мейерхольда провел общее собрание, на котором обсуждалась разгромная статья «Чужой театр», опубликованная в газете «Правда». Именно она дала знак к началу уничтожения театра, а затем и самого мастера.

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