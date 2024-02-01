Всеволоду Мейерхольду — 150! Новая сцена, Кабаре «Шум» и ИТМО готовят цикл встреч к юбилею реформатора театра

Февраль под эгидой мастера начнется вместе с лекцией Георгия Цицишвили «Мейерхольд. Назад в будущее» 1 февраля в Кабаре «Шум». Автор канала «Театральная вешалка» расскажет, почему современные постановщики все чаще обращаются к открытиям гротескного экспериментатора, и прольет свет на нетривиальные моменты из жизни театрального режиссера. Продолжит знакомство с выставки в Царском фойе Основной сцены Александринского театра «Петербургский дом Мейерхольда», которая откроется 5 февраля. Экспозиция даст представление об опыте работы молодого режиссера на Императорской сцене и расскажет о всех постановках, представленных на сцене театра.

В Кабаре «Шум» 8 февраля пройдет спектакль «Доктор Дапертутто» от постановщика Павла Михайлова — в фруктово-театральной фантазии расскажут о любимых персонажах Мейерхольда и познакомят с авторскими методами театрального деятеля.

Продолжит программу просветительской части лекции от театроведа и историка театра Вадима Щербакова на Новой сцене Александринского театра. 8 февраля на встрече «Vivat Academia! Мейерхольд и МХТ» историк расскажет о перепитиях театральной карьеры режиссера, в дискурсе — Мейерхольд в Московском Художественном театре. 9 февраля на лекции «Чужой театр. Закрытие ГосТИМа» речь пойдет о второй половине 1930-х годов и о событиях в художественной и общественно-политической жизни, которые повлекли за собой закрытие Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Продолжить вечер предлагается двумя джазовыми концертами — выступят джаз-бэнд Фёдора Кувайцева в Филармонии джазовой музыки и группа Dizzy Dutch Duck в Кабаре «Шум».