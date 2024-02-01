Всеволоду Мейерхольду — 150! Новая сцена, Кабаре «Шум» и ИТМО готовят цикл встреч к юбилею реформатора театра

Ко дню рождения театрального режиссера приготовились заранее — еще в прошлом году на Новой сцене прошла серия перформансов перед спектаклями как часть программы «Мейерхольдоведение». Продолжили программу встречи с Валерием Фокиным и Анатолием Васильевым, а также фестиваль Jazz M. К циклу присоединились и другие культурные институции — Музей театрального и музыкального искусства и Филармония джазовой музыки.
Февральская программа выстроена вокруг событий, посвященных дню рождения мастера, и премьеры спектакля худрука Александринского театра Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр». Он поставлен по стенограмме последнего собрания режиссера с труппой ГосТИМа: в декабре 1937 года коллектив Театра имени Мейерхольда провел общее собрание, на котором обсуждалась разгромная статья «Чужой театр», опубликованная в газете «Правда». Именно она дала знак к началу уничтожения театра, а затем и самого мастера. Постановку можно будет увидеть 9, 10 и 11 февраля на Новой сцене.
Февраль под эгидой мастера начнется вместе с лекцией Георгия Цицишвили «Мейерхольд. Назад в будущее» 1 февраля в Кабаре «Шум». Автор канала «Театральная вешалка» расскажет, почему современные постановщики все чаще обращаются к открытиям гротескного экспериментатора, и прольет свет на нетривиальные моменты из жизни театрального режиссера. Продолжит знакомство с выставки в Царском фойе Основной сцены Александринского театра «Петербургский дом Мейерхольда», которая откроется 5 февраля. Экспозиция даст представление об опыте работы молодого режиссера на Императорской сцене и расскажет о всех постановках, представленных на сцене театра.
В Кабаре «Шум» 8 февраля пройдет спектакль «Доктор Дапертутто» от постановщика Павла Михайлова — в фруктово-театральной фантазии расскажут о любимых персонажах Мейерхольда и познакомят с авторскими методами театрального деятеля.
Продолжит программу просветительской части лекции от театроведа и историка театра Вадима Щербакова на Новой сцене Александринского театра. 8 февраля на встрече «Vivat Academia! Мейерхольд и МХТ» историк расскажет о перепитиях театральной карьеры режиссера, в дискурсе — Мейерхольд в Московском Художественном театре. 9 февраля на лекции «Чужой театр. Закрытие ГосТИМа» речь пойдет о второй половине 1930-х годов и о событиях в художественной и общественно-политической жизни, которые повлекли за собой закрытие Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Продолжить вечер предлагается двумя джазовыми концертами — выступят джаз-бэнд Фёдора Кувайцева в Филармонии джазовой музыки и группа Dizzy Dutch Duck в Кабаре «Шум».
VR перформанс от Лаборатории новых медиа Александринского театра
Следующий этап марафона — VR перформанс от Лаборатории новых медиа Александринского театра по системе биомеханики, разработанной мастером — он 10 февраля в пространстве AIR.
На самой Новой сцене Александринского театра, которая с 2022 года носит имя Всеволода Мейерхольда, 10 февраля пройдет открытый разговор искусствоведа Ивана Чечота, театроведа и куратора Дмитрия Ренанского, а также композитора Владимира Раннева «Пространство Мейерхольда: 1874-2024». В этот же день театроведы Николай Песочинский и Кристина Матвиенко обсудят «Петербургские адреса Мейерхольда». Вход на обе встречи свободный — по предварительной регистрации. Продолжить разговор о наследии режиссера предлагается 11 февраля на экскурсии в Петербургском музее театрального и музыкального искусства, где расскажут про наследие постановщика в лицах и фактах. Завершит анонсированную программу юбилейных мероприятий 19 февраля научная конференция «Мейерхольд и русский театр».
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