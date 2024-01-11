Валерий Фокин представит спектакль по стенограмме последнего собрания Мейерхольда с труппой ГосТИМа на Новой сцене

В декабре 1937 года коллектив Театра имени Мейерхольда провел общее собрание, на котором обсуждалась разгромная статья «Чужой театр», опубликованная в газете «Правда». Именно она дала знак к началу уничтожения театра, а затем и самого мастера. Но в постановке худрука Александринки показана начальная точка этого пути.
Спектакль «Мейерхольд. Чужой театр» приурочен к 150-летию со дня рождения режиссера и реформатора театра Всеволода Мейерхольда. Текст постановки основан на стенограмме общего собрания коллектива Государственного театра имени Мейерхольда в декабре 1937 года, прошедшего после выхода статьи революционера, дипломата, журналиста и переводчика Платона Керженцева «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда». В тексте Мейерхольд, помимо прочего, обвинялся в том, что создал в своем театре «антиобщественную атмосферу, подхалимство, зажим самокритики, самовлюбленность». Спустя месяц, 8 января 1938-го, ГосТИМ был закрыт.
В спектакле Валерия Фокина показана начальная точка пути театра к закрытию — коллективное обсуждение, а, фактически, осуждение режиссера своей труппой и всеми работниками театра. «Личные недовольства, ущемленные самолюбия, разногласия творческого характера — все эти мотивы являются основой претензий (как нелепых, смешных, так и разумных, вполне обоснованных), которые высказываются прямо, без обиняков в лицо мастеру», — отмечают в Александринском театре.
О спектакле «Мейерхольд. Чужой театр»:
Реальные диалоги почти вековой давности, казалось бы, должны погрузить нас в театр документальный, свидетельский. Но в плотную ткань бытового, острохарактерного театра, Валерием Фокиным мастерски вплетены сцены воспоминаний, фантазий самого Мейерхольда. Благодаря этому конфликт перестаёт быть бытовым, но поднимается до обобщений, затрагивая извечные вопросы: взаимоотношения художника и общества, возможности компромисса между творческой необходимостью и человеческой справедливостью, меры ответственности художника перед самим собой и перед теми, кто пошел за ним…
В роли Всеволода Мейерхольда в спектакле выступит Владимир Кошевой. Также в постановке заняты Владимир Лисецкий и Светлана Смирнова, Степан Балакшин, Олеся Соколова, Анастасия Пантелеева, Владимир Маликов, Дмитрий Гирев и другие.
Премьерные показы спектакля «Мейерхольд. Чужой театр» пройдут 9, 10 и 11 февраля, а также 6 марта на Новой сцене Александринского театра.
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