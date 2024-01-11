Валерий Фокин представит спектакль по стенограмме последнего собрания Мейерхольда с труппой ГосТИМа на Новой сцене

Спектакль «Мейерхольд. Чужой театр» приурочен к 150-летию со дня рождения режиссера и реформатора театра Всеволода Мейерхольда. Текст постановки основан на стенограмме общего собрания коллектива Государственного театра имени Мейерхольда в декабре 1937 года, прошедшего после выхода статьи революционера, дипломата, журналиста и переводчика Платона Керженцева «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда». В тексте Мейерхольд, помимо прочего, обвинялся в том, что создал в своем театре «антиобщественную атмосферу, подхалимство, зажим самокритики, самовлюбленность». Спустя месяц, 8 января 1938-го, ГосТИМ был закрыт.

В спектакле Валерия Фокина показана начальная точка пути театра к закрытию — коллективное обсуждение, а, фактически, осуждение режиссера своей труппой и всеми работниками театра. «Личные недовольства, ущемленные самолюбия, разногласия творческого характера — все эти мотивы являются основой претензий (как нелепых, смешных, так и разумных, вполне обоснованных), которые высказываются прямо, без обиняков в лицо мастеру», — отмечают в Александринском театре.