Алиса Фрейндлих примет участие в «Посвящении» — концерте БДТ к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

БДТ имени Товстоногова: Блокада Ленинграда — важнейшая и трагическая часть истории нашего города: события 872 дней изменили жизни сотен тысяч семей, коснулись наших родных, друзей и коллег. 27 января 1944 года, когда фашистская блокада была полностью снята, — особенный день, наш ленинградский День Победы. В нечеловеческих условиях голода, холода и постоянных бомбежек город продолжал жить и бороться — и помогала в этом музыка.

Прозвучит она и на концерте-посвящении. В музыкальной программе концерта, которая будет исполнена оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича и романсы Сергея Рахманинова, Ноктюрн для виолончели с оркестром Петра Чайковского и финал Симфонии №29 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта, танго Альфреда Шнитке из фильма «Агония» и «Элегия» Исаака Шварца из «Станционного смотрителя», а также произведение «Иисус, моя радость» Иоганна Себастьяна Баха. Музыка будет сопровождать живые свидетельства о блокаде, строки дневниковых записей ленинградцев — в том числе артистов БДТ, оставшихся в городе.

Концерт «Посвящение» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады пройдет 27 января на основной сцене БДТ имени Товстоногова.

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