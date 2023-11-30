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Театр

В Кабаре «Шум» покажут кукольный (и космический!) спектакль Single под музыку Daft Punk

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Он повествует об одиночестве и том, как важно встретить того, кто был бы с тобой «на одной волне». Рассказчиками истории становятся два робота, внимательно наблюдающие за странными человеческими существами.

Изображение предоставлено командой Кабаре "Шум"
Изображение предоставлено командой Кабаре "Шум"
Изображение предоставлено командой Кабаре "Шум"

Спектакль «Single (Один на Луне)» поставлен группой «Типа театр», основанной выпускниками главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова. Космическая музыкальная постановка строится на сочетании электронной музыки группы Daft Punk и комиксах о последних людях на Луне.

История проста и меланхолична: колонизация Луны прошла неудачно, поэтому люди, так стремившиеся сюда, теперь жаждут вернуться на Землю. Главный герой Коп по долгу службы остается на Луне: он мечтал об этой должности с детства и не вполне понимает, почему остальные покидают спутник.

Зрители будут наблюдать череду встреч и расставаний Копа, которые в конце приводят героя к любви. Расскажут об этом роботы R-28 и M-03 в исполнении актеров Романа Гараева и Максима Морозова.

Знакомьтесь, продюсер Артем Балаев и куратор Анастасия Дианова. В 2022 они возродили в кабаре «Шум» (в доме Маяковского!) славу легендарных петербургских арт-кафе серебряного века

Показы спектакля «Single (Один на Луне)» пройдут 13 декабря в 19:00 и 21:00. Подробности можно найти здесь.

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