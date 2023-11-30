В Кабаре «Шум» покажут кукольный (и космический!) спектакль Single под музыку Daft Punk

Он повествует об одиночестве и том, как важно встретить того, кто был бы с тобой «на одной волне». Рассказчиками истории становятся два робота, внимательно наблюдающие за странными человеческими существами.
Спектакль «Single (Один на Луне)» поставлен группой «Типа театр», основанной выпускниками главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова. Космическая музыкальная постановка строится на сочетании электронной музыки группы Daft Punk и комиксах о последних людях на Луне.
История проста и меланхолична: колонизация Луны прошла неудачно, поэтому люди, так стремившиеся сюда, теперь жаждут вернуться на Землю. Главный герой Коп по долгу службы остается на Луне: он мечтал об этой должности с детства и не вполне понимает, почему остальные покидают спутник.
Зрители будут наблюдать череду встреч и расставаний Копа, которые в конце приводят героя к любви. Расскажут об этом роботы R-28 и M-03 в исполнении актеров Романа Гараева и Максима Морозова.
Показы спектакля «Single (Один на Луне)» пройдут 13 декабря в 19:00 и 21:00. Подробности можно найти здесь.
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