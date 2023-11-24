В Российской национальной библиотеке откроют Новый камерный театр

Спектакли будут играть в Новом здании РНБ. Для каждой постановки собирается отдельная команда. В спектаклях задействованы актеры петербургских театров, среди которых Евгений Сидихин, Вячеслав Коробицын, Анна Дразнина, Игорь Гоппиков, Мария Лысюк. С театром сотрудничает известный сценограф, народный художник России Вячеслав Окунев. «Библиотека сейчас — не только информационный центр, но и пространство культуры. И открытие первого в России авторского театра в библиотеке — закономерное продолжением этой традиции. Мы убеждены, что театр позволит наполнить это культурное пространство живой энергетикой, новизной и современностью образов, и это будет востребовано нашими гостями», — рассказала исполняющий обязанности генерального директора РНБ Ирина Нарышкина.

В декабрьской программе театра — спектакль «Кроткая» по рассказу Федора Достоевского. На март будущего года намечена премьера спектакля по прозе Александра Пушкина.

Недавно мы рассказывали, что в Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль — «Школа. Студия. Мастерская». Все мероприятия будут проходит с 27 ноября по 4 декабря.