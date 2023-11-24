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Театр

В Российской национальной библиотеке откроют Новый камерный театр

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Новая площадка будет находиться под руководством Льва Рахлина. Уже сегодня на сцене зрителей ждет премьера спектакля «Ленинградский роман» (по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»), посвященного 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба Нового камерного театра

Спектакли будут играть в Новом здании РНБ. Для каждой постановки собирается отдельная команда. В спектаклях задействованы актеры петербургских театров, среди которых Евгений Сидихин, Вячеслав Коробицын, Анна Дразнина, Игорь Гоппиков, Мария Лысюк. С театром сотрудничает известный сценограф, народный художник России Вячеслав Окунев. «Библиотека сейчас — не только информационный центр, но и пространство культуры. И открытие первого в России авторского театра в библиотеке — закономерное продолжением этой традиции. Мы убеждены, что театр позволит наполнить это культурное пространство живой энергетикой, новизной и современностью образов, и это будет востребовано нашими гостями», — рассказала исполняющий обязанности генерального директора РНБ Ирина Нарышкина.

В декабрьской программе театра — спектакль «Кроткая» по рассказу Федора Достоевского. На март будущего года намечена премьера спектакля по прозе Александра Пушкина.

Недавно мы рассказывали, что в Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль — «Школа. Студия. Мастерская». Все мероприятия будут проходит с 27 ноября по 4 декабря.

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