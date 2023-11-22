В Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль — «Школа. Студия. Мастерская»

Все мероприятия будут проходит с 27 ноября по 4 декабря. «ШСМ-23» представляет спектакли выпускников режиссерской мастерской Григория Козлова в РГИСИ разных лет. Премьеры прошлого сезона представят Егор Чернышов («Окаянные дни», Прокопьевский драматический театр), Роман Габриа («Дон Жуан», Норильский заполярный театр драмы), Арина Гулимова («Мой дедушка был вишней», Омский театр драмы), Серафима Крамер («Оглянись во гневе», Тюменский БДТ), Мария Романова («Радость вопреки всему», Русский театр драмы, Сухум), Дмитрий Хохлов и Константин Соя («Как Аня папу в РАЙцентр везла», СХТ, Санкт-Петербург). Сама «Мастерская» участвует в фестивале со спектаклем Александра Гошукова «Варшавская мелодия» (художественный руководитель постановки Григорий Козлов), спектаклем Наталии Лапиной «Эшелон» и спектаклем Романа Габриа «Хоттабыч».

Режиссерская лаборатория фестиваля в 2023 году посвящается творчеству выдающегося русского писателя Андрея Битова. Молодая петербургская режиссура обратится к роману Битова «Пушкинский дом», являющему собой образец русского постмодернизма и восходящему к романам Достоевского и Набокова. Ученики одного мастера, каждый со своим творческим почерком, но объединенные общими художественными и моральными ценностями, представят фрагменты романа в формате эскизов, из которых впоследствии соберется единый большой спектакль.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Также напоминаем, что на выходных в Доме молодежи «Квадрат» пройдет двухдневный Открытый городской фестиваль современного любительского театра «Рампа».