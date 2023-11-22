Мариинский театр представит оперу Беллини «Пуритане»

Опера «Пуритане» стала последним творением выдающегося мастера бельканто Винченцо Беллини. По сей день она считается одной из самых сложных для певцов опер за всю историю жанра. Исполнить ее под силу лишь высококлассным артистам — такими были сопрано Джулия Гризи, тенор Джованни Рубини, баритон Антонио Тамбурини и бас Луиджи Лаблаш. Специально для этих виртуозов Беллини и написал «Пуритан».

Собрать «пуританский квартет» в современной опере решаются все реже и реже — каждая ария в составе сочинения уникальна и трудна, опера требует от исполнителей свободного владения техникой и огромного диапазона. В предыдущем сезоне «Пуритане» с успехом прозвучали на новой сцене Мариинского театра. Александр Михайлов впервые исполнил партию Артура Тальбота, а Магеррам Гусейнов — партию Джорджа Уолтона. На предстоящем вечере они вновь выйдут на сцену, составив великолепную четверку с неподражаемой Альбиной Шагимуратовой и блистательным Владиславом Сулимским. Вместе они расскажут историю о непростом выборе между любовью и долгом чести, о последовавших за ним смертельной опасности, безумии и милосердии. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

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