В Мариинском театре покажут оперу Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского

С началом Великой Отечественной войны Прокофьев почувствовал необходимость переложения «Войны и мира» на музыкальный язык. Лирический дар композитора позволил с одинаковой гениальностью воплотить как титанический размах действий, так и тонкие душевные переживания каждого персонажа. Годы работы над материалом породили эпическую сагу о военных событиях и мирной жизни, о человеческих судьбах и истории целой страны.

Мариинский театр уже четырежды обращался к постановке партитуры. Сегодня на новой сцене идет спектакль Андрея Кончаловского — его первая оперная работа в России. Кинематографический подход к постановке сделал ее очень зрелищной: изысканные балы XIX века, бытовые и батальные сцены — вопреки сценическому размаху, соизмеримому с гениальной партитурой, картины сменяют друг друга плавно, словно кадры на экране.

В нынешнем масштабном спектакле заняты две сотни артистов, его сопровождают тысяча костюмов, шестьдесят тонн декораций и несколько дней монтажа. «В спектакле сменилось уже пять или шесть поколений певцов, и фактически каждому поколению мы давали возможность по-новому прочитать партии в этой громадной оперной партитуре. Для меня принципиально важно, чтобы в спектакле «Война и мир» появлялись молодые исполнители», — отмечает Валерий Гергиев.

«Щелкунчик» — пожалуй, самая рождественская и новогодняя сказка. Особенно, если речь не о мрачном оригинале Гофмана, а более легковесных адаптациях. Собрали для вас 8 театров, где можно посмотреть это произведение — от балетных до драматических.