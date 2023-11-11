В Мариинском театре покажут оперу «Князь Игорь»

В дневном спектакле главные партии исполнят Евгений Никитин, Инара Козловская, Екатерина Сергеева, Роман Широких, Владимир Ванеев и Мирослав Молчанов, в вечернем — Эдем Умеров, Татьяна Павловская, Зинаида Царенко, Александр Михайлов, Александр Морозов и Михаил Петренко. Сегодня в Мариинском театре идет возобновленный спектакль Евгения Соковнина 1954 года в живописном оформлении Нины Тихоновой и Николая Мельникова. Половецкие пляски отсылают к еще более ранней сценической версии оперы — они поставлены Михаилом Фокиным в 1909 году.

Александр Бородин был одним из пяти участников известной творческой группы «Могучая кучка», занимавшихся под руководством Милия Балакирева. Отважившись на написание «Князя Игоря», Бородин скрупулезно подошел и к составлению либретто. Он изучал оригинал «Слова о полку Игореве» и его разнообразные переводы, а также знакомился с трудами историков об интересовавшей его эпохе. Впервые представление этой оперы состоялось именно в Мариинском театре в 1890 году, когда композитора уже не было в живых. Свою последнюю крупную работу он создавал на протяжении двух десятилетий, так и не успев закончить. После его смерти Римский-Корсаков и молодой тогда Глазунов взяли на себя обязательства по завершению сочинения.

Также в Александринском театре покажут спектакль «Руслан и Людмила» Антона Оконешникова. Главные роли в постановке по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина исполнили Виктор Шуралев и Анна Блинова.