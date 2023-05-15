В Александринском театре представят спектакль «Руслан и Людмила» — первую работу Антона Оконешникова на Основной сцене

Главные роли в постановке по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина исполнили Виктор Шуралев и Анна Блинова.
В Александринском театре Антон Оконешников — куратор программы «Другая сцена», выпустивший в рамках проекта спектакли «Драма на шоссэ», «Шекспир. Сонеты» и другие. Ставил в пространствах Новой сцены («Томми», «Пуськи бятые», «Двенадцать», «Солнца ънеТ»), на Малой сцене («Игра в ящик») и в Царском фойе («Вертинский. Русский Пьеро»).
«Руслан и Людмила» — первая работа Оконешникова на Основной сцене Александринского театра и второй спектакль, поставленный на пушкинский сказочный сюжет после «Сказки о Царе Салтане» в ТЮЗе имени Брянцева. Как отмечают в Александринском, новую постановку режиссер задумал как «увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей».
В роли Руслана в постановке появится актер Виктор Шуралев, в образе Людмилы — Анна Бринова. Роль Князя Владимира в спектакле исполняет народный артист России Сергей Паршин. Также в «Руслане и Людмиле» сыграют заслуженные артистки России Елена Немзер и Елена Зимина, актеры Николай Белин, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Сергей Мардарь, Владимир Минахин, Виталий Сазонов, Иван Трус и другие.
Премьерные показы спектакля Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» состоятся 20 и 21 мая на Основной сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь.
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