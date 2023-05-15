В Александринском театре представят спектакль «Руслан и Людмила» — первую работу Антона Оконешникова на Основной сцене

В роли Руслана в постановке появится актер Виктор Шуралев, в образе Людмилы — Анна Бринова. Роль Князя Владимира в спектакле исполняет народный артист России Сергей Паршин. Также в «Руслане и Людмиле» сыграют заслуженные артистки России Елена Немзер и Елена Зимина, актеры Николай Белин, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Сергей Мардарь, Владимир Минахин, Виталий Сазонов, Иван Трус и другие.

Премьерные показы спектакля Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» состоятся 20 и 21 мая на Основной сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь.

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