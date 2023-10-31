В первые выходные ноября культурное пространство примет у себя сразу два фестиваля. Рассказываем, что можно будет увидеть в особняке Гурьевых-Нарышкиных.
Театральный уикенд в «Третьем месте» стартует 3 ноября «Злым спектаклем» актрисы Электротеатра Станиславский Татьяны Мариничевой, который также откроет фестиваль «Достоевский VS Станиславский». В своей постановке актриса, драматург и режиссер исследуют тему предательства как основы зла. Точкой отсчета становится вечный образ Иуды, который актриса примеряет на себя, пропуская его через метафизику героев Достоевского.
«Эта постановка — для думающего зрителя, ищущего в театре не развлечения, а серьезной душевной работы. Он для того, кто не боится встречи с собой, с тьмой внутри себя, не боится отвечать на самые страшные вопросы, которые ставит перед ним современное общество с его девальвацией понятий о добре и зле», — говорят о «Злом спектакле» в «Третьем месте».
5 ноября в Белом зале особняка Гурьевых-Нарышкиных состоится показ перформанса по итогам лаборатории Александра Челидзе «Антиномия», созданный в партнерстве с командой фестиваля «МастерФест» — Театром Нового Зрителя «Синтез». Это история о двойственности человеческого восприятия и о противоречиях, которые живут в каждом из нас, исполненная реальными людьми в сопровождении видеоарта от художницы Полины Лимье. История, которая задается вопросами о том, допустимо ли испытывать взаимоисключающие чувства, желать противоположных вещей, совершать такие поступки, которые сводят на нет результаты друг друга.
6 ноября «Третье место» встретит третий день «Фестиваля полезного и бесполезного театра». В этот день участники фестиваля будут обсуждать моду в контексте театра вместе на лекции Екатерины Бычковой и смотреть премьеру спектакля-кабаре «Манифест театра варьете» режиссеров Романа Муромцева, Александры Абакшиной и Олега Еремина, который переосмысляет феномен кабаре через эпохи и применяет его к современности.
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