Театральный уикенд в «Третьем месте» стартует 3 ноября «Злым спектаклем» актрисы Электротеатра Станиславский Татьяны Мариничевой, который также откроет фестиваль «Достоевский VS Станиславский». В своей постановке актриса, драматург и режиссер исследуют тему предательства как основы зла. Точкой отсчета становится вечный образ Иуды, который актриса примеряет на себя, пропуская его через метафизику героев Достоевского.

«Эта постановка — для думающего зрителя, ищущего в театре не развлечения, а серьезной душевной работы. Он для того, кто не боится встречи с собой, с тьмой внутри себя, не боится отвечать на самые страшные вопросы, которые ставит перед ним современное общество с его девальвацией понятий о добре и зле», — говорят о «Злом спектакле» в «Третьем месте».