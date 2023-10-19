В Петербурге пройдет Фестиваль полезного и бесполезного театра. Вот его программа

Фестиваль ставит перед собой задачу ответить на вопросы о том, зачем нужен театр в современной жизни, а также что он привносит или перестал привносить в повседневность. За 4 дня успеют не только увидеть театр, но и поговорить о нем — вместе с Дмитрием Крестьянкиным, Глебом Лозинским и другими.
«Сегодня нарастает тенденция практического использования театра: социальный театр, игровые методики в образовании, театротерапия, плейбэк... Театр становится способом коммуникации и самоорганизации, его практикуют в музеях, барах и библиотеках, через него внедряют новые технологии или осваивают традиционную культуру. Мы решили собрать представителей полезного театра, чтобы на примере показать, как это может работать. Но при этом не забыли и про бесполезный театр», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля
Фестиваль полезного и бесполезного театра откроется 3 ноября круглым столом на тему «Современный театр между утилитарностью и художественностью». Александр Савчук, Дмитрий Крестьянкин, Петр Куркин, Александра Абакшина, Алина Шклярская, Анна Ласкина, Елена Горягина, Ольга Миловидова, Юрий Поринец, Павел Сурков и другие с практики, теоретики и кураторы обсудят стремление современного театра применять себя в разных сферах и то, должна ли утилитарность быть противоположна художественности — ведь в античном театре они были равновелики.
Позднее в рамках фестиваля пройдет мастер-класс психодраматерапевта, перформера, режиссера Глеба Лозинского. Психодрама — прежде всего групповой метод действия, который творчески использует игровые и театральные элементы для работы с внутренним миром человека и его отношениями с другими людьми. «Психодрама — дама с более чем столетней историей. И при этом бодра и активна. И находится в продуктивных отношениях с другими терапевтическими методами и психологическими концепциями. Словами психодраму не понять. Зато можно померить аршинами собственного опыта. Психодрама всегда готова к встрече. Этой встречей она и жива», — говорят организаторы фестиваля.
На следующий день, 4 ноября, свои новые проекты представят петербургские театральные объединения. Участие в событии примет социокультурная лаборатория «Драматургия окраин», участники которой через практики современного искусства исследуют жизнь в своем районе Петербурга и свое отношение к нему. «Общажный театр» продюсеров из РГИСИ, которые пробуют свои профессиональные силы прямо в общежитии на улице Доблести. А также Камерный театр драмы и комедии Art-Luxe из Кудрова — театр, который родился из инициативы жителей Заневки.
В этот же день на фестивале покажут спектакль «Сон человека» по мотивам повести Федора Достоевского, поставленный режиссером Олегом Мокшановым для Виртуального Художественного театра. В этом спектакле оживает пространство: Париж, в котором живет режиссер и откуда он играет спектакль, становится еще одним героем истории. Также зрителям представят документальный фильм о благотворительном проекте «Чудомобильдетям», актеры которого создают театр в больницах, интернатах, детских домах и хосписах, чтобы «перенести» детей в мир беззаботного детства.
5 ноября Фестиваль полезного и бесполезного театра продолжится дискуссией о современности театра и фольклора с театроведом Анной Некрыловой и актрисой Ольгой Донец. Они расскажут о том, может ли театр стать проводником в традицию, совместимы ли фольклор и театр и нужно ли их совмещать, а также как изучение традиционной культуры может способствовать обновлению современного театрального языка. А в заключительный день фестиваля 6 ноября можно будет встретиться с театральными блогерами и увидеть спектакль-кабаре «Манифест театра варьете» режиссеров Романа Муромцева, Александры Абакшиной и Олега Еремина, который переосмысляет феномен кабаре через эпохи и применяет его к современности.
Фестиваль полезного и бесполезного театра пройдет с 3 по 6 ноября. Подробности программы можно узнать здесь.
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