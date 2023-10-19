В Петербурге пройдет Фестиваль полезного и бесполезного театра. Вот его программа

«Сегодня нарастает тенденция практического использования театра: социальный театр, игровые методики в образовании, театротерапия, плейбэк... Театр становится способом коммуникации и самоорганизации, его практикуют в музеях, барах и библиотеках, через него внедряют новые технологии или осваивают традиционную культуру. Мы решили собрать представителей полезного театра, чтобы на примере показать, как это может работать. Но при этом не забыли и про бесполезный театр», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля

Фестиваль полезного и бесполезного театра откроется 3 ноября круглым столом на тему «Современный театр между утилитарностью и художественностью». Александр Савчук, Дмитрий Крестьянкин, Петр Куркин, Александра Абакшина, Алина Шклярская, Анна Ласкина, Елена Горягина, Ольга Миловидова, Юрий Поринец, Павел Сурков и другие с практики, теоретики и кураторы обсудят стремление современного театра применять себя в разных сферах и то, должна ли утилитарность быть противоположна художественности — ведь в античном театре они были равновелики.

Позднее в рамках фестиваля пройдет мастер-класс психодраматерапевта, перформера, режиссера Глеба Лозинского. Психодрама — прежде всего групповой метод действия, который творчески использует игровые и театральные элементы для работы с внутренним миром человека и его отношениями с другими людьми. «Психодрама — дама с более чем столетней историей. И при этом бодра и активна. И находится в продуктивных отношениях с другими терапевтическими методами и психологическими концепциями. Словами психодраму не понять. Зато можно померить аршинами собственного опыта. Психодрама всегда готова к встрече. Этой встречей она и жива», — говорят организаторы фестиваля.