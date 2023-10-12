Театральное направление Дома Радио musicAeterna Αθεατρον было запущено в начале октября. Над его первым проектом — спектаклем «Дом 2/27» — работает молодая команда во главе с режиссером и куратором musicAeterna Αθεατρον Елизаветой Мороз. Жанр спектакля определен как музыкальная фантасмагория, партитуру к которой написал Кирилл Архипов, а драматург Ольга Потапова на базе архивных материалов создала текст пьесы, где главными героями выступают современники — Анастасия Балуева и Евгений Шолков. Сценографию для их вневременного путешествия создал художник Тимофей Рябушинский.

Как отмечают в Доме Радио, спектакль не является документальным: все события и исторические персонажи лишь эхом напоминают об обитателях здания на Итальянской и вехах истории, являясь фантазией. В ней переплетаются исторические эпохи и этапы: клуб для петербургского Благородного собрания, госпиталь японского отряда Красного креста, кинотеатр «Колосс», ленинградский Пролеткульт и Радиокомитет, радио «Санкт-Петербург», а также современность — времена, когда в Доме Радио появляется musicAeterna.

«"Дом 2/27" — первая премьера театрального направления Αθεατρον, поэтому для меня особенно важно сделать определенный театральный ритуал и вступить в контакт с тем пространством, в котором мы в дальнейшем собираемся творить. Первым источником вдохновения для всей нашей команды является само пространство Дома Радио. Мы пытаемся смоделировать ситуацию, когда сам Дом начнет резонировать и отвечать нам. Я очень хочу, чтобы история этого места, которая содержится в архивах, трансформировалась в эмоциональное переживание. Для меня это, в том числе, рефлексия на тему, как найти свое место в этом сложном пространстве», — говорит режиссер Елизавета Мороз.

Премьерные показы спектакля «Дом 2/27» театрального направления musicAeterna Αθεατρον состоятся 3 и 4 ноября в Доме Радио на Итальянской улице, 27.

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