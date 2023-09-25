«Упсала-Цирк» представит «Нити» — спектакль, рожденный из перформанса в ММОМА

Это диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепенно разматывающихся клубков пряжи.
Спектакль «Нити» родился из одноименного перфоманса, который можно было увидеть до этого лишь два раза: на открытии выставки «vis-à-vis» в Московском музее современного искусства ММОМА и на открытии сезона «Упсала-Цирка» в этом году. Постановка приглашает всех зрителей к диалогу, участвовать в котором они будут вместе с девятью цирковыми артистами, двумя музыкантами, пианино, хангом, трюками, поэзией и самими нитями — история родится из постепенно разматывающихся клубков пряжи.
«Из музея современного искусства ММОМА в Москве на сцену "Упсала-Цирка" в Петербурге — что-то совершенно уникальное появилось в афише "Упсала-Цирка" в этом сезоне. […] Сегодня перфоманс вырос в полноценный спектакль. Он переплетает в себе все то, что ассоциируется у нас с Новым цирком: диалог со зрителем, импровизация, синтез искусств. Все это создает для зрителей новый и неожиданный опыт в цирке», — отмечают в команде спектакля.
Предпоказ спектакля «Нити» пройдет 1 октября в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной, 44Ю. Подробности можно найти здесь.
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