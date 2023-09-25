«Упсала-Цирк» представит «Нити» — спектакль, рожденный из перформанса в ММОМА

«Из музея современного искусства ММОМА в Москве на сцену "Упсала-Цирка" в Петербурге — что-то совершенно уникальное появилось в афише "Упсала-Цирка" в этом сезоне. […] Сегодня перфоманс вырос в полноценный спектакль. Он переплетает в себе все то, что ассоциируется у нас с Новым цирком: диалог со зрителем, импровизация, синтез искусств. Все это создает для зрителей новый и неожиданный опыт в цирке», — отмечают в команде спектакля.

Предпоказ спектакля «Нити» пройдет 1 октября в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной, 44Ю. Подробности можно найти здесь.

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