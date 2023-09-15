Спектакль-посвящение Леониду Десятникову и камерная история с Розой Хайруллиной: объявлена программа «Золотой Маски» в Петербурге

Уже ставшая осенней традицией программа представит московские премьеры, независимые постановки и один вечер современной хореографии, инициатором и непосредственным участником которого выступил пианист Алексей Гориболь. Рассказываем о том, что смотреть в рамках «Золотой Маски» в Петербурге — на сценах Александринского театра, БДТ имени Товстоногова и «Приюта комедианта».
Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, открытием программы «Золотой Маски» в Петербурге станет совместная постановка театра Урал Опера Балет и агенства «JokerLab» — спектакль-посвящение Леониду Десятникову «L.A.D.». Произведения композитора разных лет и жанров, изначально не предназначенные для балета, вдохновили четырех хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Славу Самодурова на работы, впечатлившие не только публику, но и жюри фестиваля 2023 года.
Спектакль был отмечен Специальной премией жюри музыкального театра «За талантливое воплощение музыки Л.А. Десятникова в хореографии». Инициатором и непосредственным участником вечера выступил пианист Алексей Гориболь. Петербургский показ балетов пройдет 9 ноября на основной сцене Александринского театра.
В драматическую часть афиши «Золотой Маски» вошли недавние премьеры московских театров. Сотрудничество режиссера Петра Шерешевского с московским театром МТЮЗ стало одним из самых плодотворных в прошлом сезоне: спектакль «Мария Стюарт» был отмечен сразу двумя «Золотыми Масками» за актерские работы. А новая постановка на сцене МТЮЗа — «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» — сразу же вошла в число самых заметных в московской афише. Увидеть авторское решение одноименной пьесы Уильяма Шекспира можно будет 21 и 22 ноября на основной сцене БДТ имени Товстоногова.
Завершением программы станет камерная история независимого театра «Место» «Где ты был так долго, Чувак?». Она будет показана 24 и 25 ноября в театре «Приют комедианта». «Московская работа молодого, но уже заявившего о себе режиссера Антона Федорова — редкая возможность увидеть на театральной сцене потрясающих артистов Дмитрия Куличкова и Розу Хайруллину», — отмечают в оргкомитете «Золотой Маски».
В 2023 году «Золотая Маска» побывает в 12 городах: Омске, Екатеринбурге, Перми, Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Новокузнецке, Новосибирске, Нижнем Тагиле и Сургуте. Петербургские показы, которые пройдут с 9 по 25 ноября, завершат региональную программу «Золотой Маски».
18+
Комментарии (0)