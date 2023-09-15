Спектакль-посвящение Леониду Десятникову и камерная история с Розой Хайруллиной: объявлена программа «Золотой Маски» в Петербурге

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, открытием программы «Золотой Маски» в Петербурге станет совместная постановка театра Урал Опера Балет и агенства «JokerLab» — спектакль-посвящение Леониду Десятникову «L.A.D.». Произведения композитора разных лет и жанров, изначально не предназначенные для балета, вдохновили четырех хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Славу Самодурова на работы, впечатлившие не только публику, но и жюри фестиваля 2023 года.

Спектакль был отмечен Специальной премией жюри музыкального театра «За талантливое воплощение музыки Л.А. Десятникова в хореографии». Инициатором и непосредственным участником вечера выступил пианист Алексей Гориболь. Петербургский показ балетов пройдет 9 ноября на основной сцене Александринского театра.