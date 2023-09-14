Спектакль по мотивам книги Эдуарда Кочергина и новая премьера Андрея Могучего: БДТ рассказал о планах на 106-й сезон

Главной премьерой нового сезона БДТ имени Товстоногова станет спектакль Андрея Могучего «Холопы» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича. Действие постановки происходит в 1801 году и охватывает несколько дней из жизни дворянской семьи Плавутиных-Плавунцовых, живущей в Петербурге при дворе императора Павла I. Как рассказали «Собака.ru» в театре, спектакль сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии.

В бенефисной роли княжны Екатерины в разные годы выступали легендарные актрисы русской сцены — Марья Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцене БДТ главную роль исполняет Марина Игнатова. Также постановке заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов и Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера спектакля «Холопы» запланирована на декабрь 2023 года.