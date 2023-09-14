Спектакль по мотивам книги Эдуарда Кочергина и новая премьера Андрея Могучего: БДТ рассказал о планах на 106-й сезон

В 2023 и 2024 годах театр продолжит свои социальные проекты, а также расширит гастрольную географию — постановки БДТ имени Товстоногова впервые увидят в городах закрытого административно-территориальное образования.
Главной премьерой нового сезона БДТ имени Товстоногова станет спектакль Андрея Могучего «Холопы» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича. Действие постановки происходит в 1801 году и охватывает несколько дней из жизни дворянской семьи Плавутиных-Плавунцовых, живущей в Петербурге при дворе императора Павла I. Как рассказали «Собака.ru» в театре, спектакль сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии.
В бенефисной роли княжны Екатерины в разные годы выступали легендарные актрисы русской сцены — Марья Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцене БДТ главную роль исполняет Марина Игнатова. Также постановке заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов и Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера спектакля «Холопы» запланирована на декабрь 2023 года.
Андрей Могучий
Также в премьерных планах нового сезона — постановка по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка» и спектакль «День числа Пи» режиссера Фамила Джавадова по мотивам одноименной повести Нины Дашевской. Молодые режиссеры, выпускники режиссерской мастерской Андрея Могучего Арсений Мещеряков и Арсений Бехтерев вместе с выпускницей режиссерской мастерской Юрия Погребничко Александрой Толстошевой поставят на основной сцене «Маленькие трагедии», приуроченные к 225-летию Пушкина.
Эдуард Кочергин
В 106-м сезоне в БДТ продолжат работу социальные проекты. Новым этапом инклюзивной театральной лаборатории «АУ» под руководством режиссера Яны Туминой станет показ одноименного спектакля, в котором вместе с артистами БДТ играют люди с расстройствами аутистического спектра. Также продолжит работу инклюзивная лаборатория «Не зря» с участием незрячих, слабовидящих и слепоглухих людей.
Расширится и гастрольная география БДТ — постановки театра увидят зрители в городах закрытого административно-территориальное образования. Показ спектакля «Слава» впервые состоится в городе Северске, постановки «Когда я снова стану маленьким» и «Крещенные крестами» привезут в Озерск, Заречный, Лесной и Новоуральск. Творческие вечера актрисы Светланы Крючковой будут проведены в Обнинске и Удомле, а актера Сергея Лосева — в Сарове и городе Полярные зори.
Кирилл Люкевич
К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады спектакль «Когда я снова стану маленьким» по произведениям Януша Корчака будет показан в городе Кирове, куда театр был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. А 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в БДТ представят спектакль-инсталляцию «День тишины» в постановке режиссера и лауреата премий «Золотая маска» и «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилла Люкевича.
Комментарии (0)