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«Камера обскура», «Макбет» и другие знаковые спектакли Новой сцены Александринского театра выложены в открытый доступ

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В рамках проекта «10 спектаклей к 10-летию Новой сцены» можно увидеть постановки, которые были представлены здесь с момента основания — с 2013 года.

Александринский театр

«Теллурия», режиссер Марат Гацалов

В сообществе Новой сцены Александринского театра, которая которая теперь носит имя Всеволода Мейерхольда, в честь 10-летия сцены представлены записи 10 знаковых спектаклей — они останутся открытом доступе бессрочно. Это:

  1. Спектакль «Теллурия» (2014) Марата Гацалова по роману Владимира Сорокина;
  2. Знаменитый синтетический спектакль Максима Диденко «Земля» (2015) по мотивам одноименного фильма Александра Довженко;
  3. «Конец игры» (2014) Теодороса Терзопулоса по пьесе Беккета — попытка объединить театр абсурда с миром древнегреческой трагедии;
  4. «Театральная инсталляция» «Макбет» (2015) Кшиштофа Гарбачевского, в которой актеры взаимодействуют с видеотрансляцией;
  5. Основанный на пьесе Екатерины Бондаренко документальный спектакль «Шум» (2014) Михаила Патласова;
  6. «Камера обскура» (2014) в постановке Веры Поповой, Александры Ловянниковой и Лёши Лобанова по мотивам одноименного романа Владимира Набокова — номинант «Золотой маски»-2015 как «Лучший спектакль-эксперимент» и «Лучшая работа художника»;
  7. Экспериментальный science-art-проект «Нейроинтегрум» (2014), созданный под руководством медиахудожника Юрия Дидевича — первая работа на базе Медиацентра Новой сцены Александринского театра;
  8. «В прошлом году в Мариенбаде» (2017) режиссера Дмитрия Волкострелова и художницы Ксении Перетрухиной — опыт театрального осмысления знаменитого одноименного фильма Алена Рене;
  9. Пластическая постановка «Экспонат / Пробуждение» (2014) Анны Абалихиной, объединяющая хореографию и современные технологии;
  10. «Крум» (2017) Жана Беллорини по пьесе Ханоха Левина — первая российская постановка худрука Национального драматического центра и Театра Жерара Филипа в Сен-Дени. 

Напомним, ранее Александринский театр объявил основную программу фестиваля «Александринский». В сентябре на двух сценах театра представят гастрольные спектакли национальных театров из Сербии, Армении и Чеченской республики, три собственные премьеры Александринки, а также серию избранных спектаклей Валерия Фокина, посвященных 20-летию режиссера на посту художественного руководства театра.

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