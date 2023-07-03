«Камера обскура», «Макбет» и другие знаковые спектакли Новой сцены Александринского театра выложены в открытый доступ

В сообществе Новой сцены Александринского театра, которая которая теперь носит имя Всеволода Мейерхольда, в честь 10-летия сцены представлены записи 10 знаковых спектаклей — они останутся открытом доступе бессрочно. Это:

Спектакль «Теллурия» (2014) Марата Гацалова по роману Владимира Сорокина; Знаменитый синтетический спектакль Максима Диденко «Земля» (2015) по мотивам одноименного фильма Александра Довженко; «Конец игры» (2014) Теодороса Терзопулоса по пьесе Беккета — попытка объединить театр абсурда с миром древнегреческой трагедии; «Театральная инсталляция» «Макбет» (2015) Кшиштофа Гарбачевского, в которой актеры взаимодействуют с видеотрансляцией; Основанный на пьесе Екатерины Бондаренко документальный спектакль «Шум» (2014) Михаила Патласова; «Камера обскура» (2014) в постановке Веры Поповой, Александры Ловянниковой и Лёши Лобанова по мотивам одноименного романа Владимира Набокова — номинант «Золотой маски»-2015 как «Лучший спектакль-эксперимент» и «Лучшая работа художника»; Экспериментальный science-art-проект «Нейроинтегрум» (2014), созданный под руководством медиахудожника Юрия Дидевича — первая работа на базе Медиацентра Новой сцены Александринского театра; «В прошлом году в Мариенбаде» (2017) режиссера Дмитрия Волкострелова и художницы Ксении Перетрухиной — опыт театрального осмысления знаменитого одноименного фильма Алена Рене; Пластическая постановка «Экспонат / Пробуждение» (2014) Анны Абалихиной, объединяющая хореографию и современные технологии; «Крум» (2017) Жана Беллорини по пьесе Ханоха Левина — первая российская постановка худрука Национального драматического центра и Театра Жерара Филипа в Сен-Дени.

Напомним, ранее Александринский театр объявил основную программу фестиваля «Александринский». В сентябре на двух сценах театра представят гастрольные спектакли национальных театров из Сербии, Армении и Чеченской республики, три собственные премьеры Александринки, а также серию избранных спектаклей Валерия Фокина, посвященных 20-летию режиссера на посту художественного руководства театра.