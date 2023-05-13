В БДТ проведут кинопоказ спектакля в память о Сергее Дрейдене

Также в БДТ рассказали, что спектакль «Учитель», больше не будет идти в репертуаре театра. «Мы решили сделать кинопоказ спектакля на большом экране, чтобы все, кто знал и любил Сергея Дрейдена, могли проститься и с ним, и со спектаклем», — написали в социальных сетях.



Продажа билетов на кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» откроется уже сегодня в 15:00

Актер Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни. Широкой публике артист был известен своими ролями в фильме "Сумасшедшая помощь" и мини-сериале "Тарас Бульба".

Вспоминаем архивное интервью о том, как легендарный ленинградский и петербургский актер вернулся на сцену БДТ — и (как и всегда виртуозно!) играл главную роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего по мотивам вселенной Олеши «Три толстяка. Эпизод 7 Учитель».