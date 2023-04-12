Андрей Могучий уходит с поста художественного руководителя БДТ имени Товстоногова

«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения. Срок действующего контракта художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля», — приводит «Интерфакс» заявление министерства. Отмечается, что нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом.

Андрей Могучий возглавил Большой драматический театр имени Товстоногова в 2013 году. В театре он поставил, в частности, спектакли «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать» по одноименному роману Николая Чернышевского, «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих, «Гроза» по пьесе Александра Островского и «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.

105-й сезон БДТ имени Товстоногова открылся осенью 2022 года постановкой Андрея Могучего «Материнское сердце» по прозе Василия Шукшина с Ниной Усатовой в главной роли. Среди других премьер сезона — спектакли Могучего «Скромное обаяние буржуазии» по сценарию Луиса Бунюэля и Жана-Клода Каррьера и спектакль по сборнику рассказов «Завирухи Шишова переулка» Эдуарда Кочергина. Также Могучий вынашивал идею «нового спектакля с Алисой Фрейндлих», подробности о которой пока не известны.