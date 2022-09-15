Новые постановки Андрея Могучего и спектакль с Алисой Фрейндлих: БДТ рассказал о планах на 105-й сезон

Новый сезон Большой драматический театр имени Товстоногова стартовал несколькими днями ранее постановкой Андрея Могучего «Материнское сердце» по прозе Василия Шукшина с Ниной Усатовой в главной роли. Среди других премьер сезона — постановки Могучего «Скромное обаяние буржуазии» по сценарию Луиса Бунюэля и Жана-Клода Каррьера и спектакль по сборнику рассказов «Завирухи Шишова переулка» Эдуарда Кочергина. Также, по словам Могучего, «есть идея нового спектакля с Алисой Фрейндлих», но название постановки пока не раскрывается.

В 105-м сезоне к работе над спектаклем на Основной сцене театра вернется режиссер Виктор Рыжаков, в 2015 году поставивший в БДТ спектакль «Война и мир Толстого» — подробности нового проекта пока держатся в тайне. Японский режиссер Мотои Миура завершит работу над «Преступлением и наказанием» по роману Федора Достоевского — премьера ожидается весной 2023 года. Режиссер Яна Тумина поставит спектакль по книге «Стая птиц» Тонино Гуэрра вместе с художником-постановщиком Мариной Азизян — эта работа станет новым совместным проектом БДТ и Фонда «Антон тут рядом».

Режиссер БДТ Степан Пектеев готовит к премьере спектакль «Космическая сага» по собственному сценарию и аудиальный перформанс на основе пьесы Лидии Головановой «Монотония» —текста-лауреата драматургического конкурса имени Шварц. Кроме того, в новом сезоне в Учебном корпусе БДТ пройдет серия премьерных показов спектакля «Лицом к стене» в постановке Лизы Дороничевой по пьесе британского драматурга Мартина Кримпа.