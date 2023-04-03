Семен Серзин представит в «Невидимом театре» новый спектакль «Друг мой» по пьесе Константина Стешика

По сюжету этой «в целом простой истории», два закадычных приятеля, у которых кроме друг друга никого нет, отправляются ночью «стрельнуть сигаретку». «Вернее — один потащил другого. Банально. Бессмысленно. Скучно. Только не на этот раз», — обещает аннотация к спектаклю.

Главную роль в постановке исполняет Олег Рязанцев, в разные годы сотрудничавший с Малым драматическим театром — Театром Европы и «Приютом Комедианта», где уже играл в спектакле Семена Серзина — постановке «Киса» по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

«Невидимый театр» О спектакле «Друг мой»: «Человек» — это звучит трудно. «Друг мой» — пьеса талантливого беларуского драматурга Константина Стешика, который раз за разом, каждым своим текстом препарирует человека, стараясь все же писать про него с большой буквы. Нам захотелось обозначить жанр спектакля как «сокровенный разговор», потому что самые откровенные, искренние, скверные, сверлящие темы возникают у человека наедине с собой. С самим собой договариваться слишком сложно.

Премьерные показы спектакля «Друг мой» в формате work & progress пройдут 13 и 14 апреля в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.

«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра идут на площадках Петербурга, Москвы, Нарвы, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов. Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей, в 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска» (с Вадиком Королевым из OQJAV в главной роли!), а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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