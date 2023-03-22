Проект был задуман как трилогия. Премьера первой части — постановки «Гамлет.Призрак» — состоялась в октябре 2022 года: как говорят в общественном пространстве, «с оглушительным успехом». В продолжении под заголовком «Гамлет.Мышеловка» к своим ролям вернется не только Ауг, но и другие действующие лица: Гамлет (Кирилл Варакса), Призрак (Макс Ханжов), Горацио (Александр Мицкевиц), и Клавдий (Руслан Барабанов).
В историческом особняке XIX века зрители и актеры XXI века проживут историю, написанную Шекспиром 500 лет назад. «Третье место» превратится в Эльсинор — с digital-артом, эпикой и мистикой. Важный художественный вклад в новую постановку — сценография Артема Мороза, связывающая музыку с визуализацией на сцене авторства Артема Мороза. Костюмы, как и для первой части трилогии, выполнила художник, режиссер и лауреат премии ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлдус Бахтиозина. Хореографию к спектаклю поставил Александр Челидзе, за сценографию отвечал Алексей Порай-Кошиц.
В актерский состав постановки «Гамлет.Мышеловка» вошли Кирилл Варакса, Макс Ханжов, Юлия Ауг, Руслан Барабанов, Александр Мицкевич, Анастасия Кизим, Сергей Соболев, Славяна Кощеева, Вячеслав Коробицин и Ариэль Ласкер.
Режиссер:
«Гамлет.Трилогия» — чрезвычайно важный для нас профессиональный эксперимент. Мы очень рады, что «Мышеловка» состоится именно в Третьем месте: для него она и была задумана. Это в чистом виде проект site-specific, когда пространство воздействует на то, что происходит, на то, что видят зрители, когда вся ткань спектакля создается без отрыва от места действия. «Гамлет» создан в очень тесном сотрудничестве с одной из самых ищущих и развивающих новые театральные пути и возможности мастерских. Это мастерская Вениамина Михайловича Фильштинского, и актерская команда, которая участвует в трилогии, — в основном выпускники его школы. Здесь очень сильная коллаборация актерской школы и Третьего места. Этот проект невозможно перенести в другое пространство, в этом его прелесть и эксклюзивность: только здесь его можно увидеть и понять, что мы хотим сказать и каким языком мы это говорим. Это не тот проект, который будет переезжать в Петербурге с площадки на площадку, уникальность его именно в коллаборации с «Третьим местом».
Премьерный показ спектакля «Гамлет.Мышеловка» в постановке Марии Милютиной состоится 25 марта в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте. Подробности можно найти здесь.
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