Мария Милютина

Режиссер:

«Гамлет.Трилогия» — чрезвычайно важный для нас профессиональный эксперимент. Мы очень рады, что «Мышеловка» состоится именно в Третьем месте: для него она и была задумана. Это в чистом виде проект site-specific, когда пространство воздействует на то, что происходит, на то, что видят зрители, когда вся ткань спектакля создается без отрыва от места действия. «Гамлет» создан в очень тесном сотрудничестве с одной из самых ищущих и развивающих новые театральные пути и возможности мастерских. Это мастерская Вениамина Михайловича Фильштинского, и актерская команда, которая участвует в трилогии, — в основном выпускники его школы. Здесь очень сильная коллаборация актерской школы и Третьего места. Этот проект невозможно перенести в другое пространство, в этом его прелесть и эксклюзивность: только здесь его можно увидеть и понять, что мы хотим сказать и каким языком мы это говорим. Это не тот проект, который будет переезжать в Петербурге с площадки на площадку, уникальность его именно в коллаборации с «Третьим местом».