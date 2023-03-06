В Петербурге стартует основная программа первого фестиваля театра для подростков «В смысле?!»

Одни подростки расскажут о книгах в жанре стендапа, другие покажут созданный прямо в школе документальный спектакль. Учителя прочитают монологи о себе, а театры со всей России привезут постановки по пьесам, адресованным тинейджерам.
«Для подростков и учителей очень важно быть услышанными. Поэтому на фестивале «В смысле?!» есть проекты, где подростки и учителя вместе с профессиональными режиссерами говорят о том, что волнует их самих. Театр становится территорией общения и открытого диалога для школьников и преподавателей», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля. Интенсивная работа лабораторий идет уже с января: их итогом станут мартовские показы в рамках публичной программы:
- «Педсовет» — это спектакль, основанный на личных историях петербургских педагогов. Вместе с командой казанской площадки MOÑ учителя придумывают свою постановку, делятся размышлениями и чувствами и претворяют это в художественную форму. «Спектакль документирует реальность современной школы и задает вопросы зрителю о школе будущего. Учителя как личности, а не функции, и честный рассказ о том, какой они видят систему образования», — говорят о спектакле в команде «В смысле?!».
- «Кот Бр*дского» — стендап подростков о литературе, школе и личных переживаниях. В рамках фестиваля 8 участников прошли отбор и начали осваивать техники выступления и написания шуток. На стендапе подростки «прожарят» школьную программу и расскажут об интересных современных книгах.
- «Актовый зал» — совместная лаборатория молодых режиссеров и старшеклассников петербургских школ. Дмитрий Крестьянкин, Екатерина Шихова и Ксения Павлова вместе со школьниками покажут спектакль в современных театральных формах, отталкиваясь от личностей и интересов ребят. «Мы считаем, что театр в школе — это практика, которая должна стать повсеместной. Для подростков школьный театр может стать пространством высказывания, общения и развития художественных навыков», — отмечают организаторы фестиваля.
Покажут и документальные постановки. В екатеринбургском спектакле-сторителлинге «Шапку надень» уральские подростки честно и прямо говорят о навязанных взрослыми социальных шаблонах. Петербуржцы с опытом сиротства вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным ставят мюзикл «Крысолов», где немецкая легенда о покинувших дом детях переплетается с личными историями участником и сочиненными ими песнями. В «Принце в корзине» Театрального проекта 27 режиссер Владислав Тутак рефлексирует о своем конфликте с отцом, соединяя отрывки автобиографии с шекспировским «Гамлетом».
В числе пластических спектаклей, представленных в программе, — балет без хореографии от пермского «немхата», где участники «танцуют» о себе, а также междисциплинарный проект «Это тебя касается» из Калуги, который создает гибридный язык на стыке современного танца, театра и инновационных технологий, еще и с участием зрителя. Покажут также спектакль-настольную игру «Краш в сердце», в рамках которой зритель становится главным действующим лицом: подростки вместе с ведущими проходят интерактивную игру о первой любви.
Часть программы составляют спектакли по современным текстам. Архангельский театр поставил спектакль «Поцелуй Ируканджи» по книге-бестселлеру Али Бенджамин «Доклад о медузах» о переживании ребенком смерти. Рязанский ТЮЗ представит постановку «Море. Звезды. Олеандр» по новой пьесе Марии Малухиной. А театральный проект 27 покажет «Тоню Глиммердал» по одноименной книге норвежской детской писательницы Марии Парр с актрисой Театра имени Вахтангова Евгенией Ивашовой в главной роли.
Также в рамках фестиваля состоится «Книжная программа»: совместно с писательницей Кристиной Кретовой подростки создадут современную книгу-проект «Profi-Da.Net: как выбрать профессию и не разочароваться», состоящую из 20 интервью с молодыми специалистами, успешными в своем деле. Книга будет вручена всем участникам проекта в подарок, позже ее можно будет найти на электронных площадках и в книжных магазинах.
Кроме того, в программе конференция «Театр и школа: форматы сотрудничества» — разговор для учителей и театральных продюсеров, направленный на знакомство с современными театральными формами и способами их интегрирования в учебный процесс. Среди спикеров — действующие педагоги и менеджеры сценического искусства, которые расскажут, как с помощью театральных практик сделать привычное интересным для подростка.
Публичная программа будет показана с 25 марта по 3 апреля на разных площадках Петербурге, преимущественно — на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно посмотреть здесь.
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