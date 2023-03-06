В Петербурге стартует основная программа первого фестиваля театра для подростков «В смысле?!»

Покажут и документальные постановки. В екатеринбургском спектакле-сторителлинге «Шапку надень» уральские подростки честно и прямо говорят о навязанных взрослыми социальных шаблонах. Петербуржцы с опытом сиротства вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным ставят мюзикл «Крысолов», где немецкая легенда о покинувших дом детях переплетается с личными историями участником и сочиненными ими песнями. В «Принце в корзине» Театрального проекта 27 режиссер Владислав Тутак рефлексирует о своем конфликте с отцом, соединяя отрывки автобиографии с шекспировским «Гамлетом».

В числе пластических спектаклей, представленных в программе, — балет без хореографии от пермского «немхата», где участники «танцуют» о себе, а также междисциплинарный проект «Это тебя касается» из Калуги, который создает гибридный язык на стыке современного танца, театра и инновационных технологий, еще и с участием зрителя. Покажут также спектакль-настольную игру «Краш в сердце», в рамках которой зритель становится главным действующим лицом: подростки вместе с ведущими проходят интерактивную игру о первой любви.

Часть программы составляют спектакли по современным текстам. Архангельский театр поставил спектакль «Поцелуй Ируканджи» по книге-бестселлеру Али Бенджамин «Доклад о медузах» о переживании ребенком смерти. Рязанский ТЮЗ представит постановку «Море. Звезды. Олеандр» по новой пьесе Марии Малухиной. А театральный проект 27 покажет «Тоню Глиммердал» по одноименной книге норвежской детской писательницы Марии Парр с актрисой Театра имени Вахтангова Евгенией Ивашовой в главной роли.