В Петербурге пройдет первый фестиваль театра для подростков «В смысле?!»

Кеша Башински и Юлия Клейман

О программе «Параобразование»:

В театральном образовании есть такая странность — в институтах или академиях, предполагающих подготовку профессиональных кадров, всегда бок о бок идут практика и теория. Тренинги и этюды непременно соседствуют с лекциями по истории и повышением насмотренности. Однако, когда мы смещаем фокус на учреждения дополнительного образования или частные курсы, то видим там тот же подход к практике — через все те же тренинги и этюды — но никогда не видим теории. Почему-то считается, что всем, кто занимается театром не профессионально, не обязательно знать о том, как он устроен с исторической и философской сторон.

«Параобразование» ставит под вопрос такое распределение доступа к теоретическому знанию. Практика некоторых театральных проектов в детском дополнительном образовании показывает, что когда занятия регулярно апеллируют не только к практическому опыту, но и к теоретическим знаниям, и включенность учеников в процесс, и качество выпускаемых ими работ значительно возрастает. Спектакли таких коллективов уже представляют интерес не только для родителей и знакомых, но и для профессионального сообщества, что позволяет пересмотреть допущения в области подросткового театра и уже не так уверенно маркировать его «любительским».

«Параобразование» — результат нескольких лет исследований такой неочевидной ситуации, как диалог с подростковой аудиторией вокруг истории и теории театра. В результате была разработана структура, позволяющая подключить к диалогу любого заинтересованного человека, вне зависимости от его профессионального бэкграунда. Слушателями образовательной программы могут быть как школьники, так и студенты, потому что гибкость формата позволяет говорить о театре доступно, но без потери содержания.