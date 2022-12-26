В Петербурге пройдет первый фестиваль театра для подростков «В смысле?!»

В рассчитанную на 6 (!) месяцев программу, помимо показов спектаклей, войдут образовательные события, мастер-классы и лаборатории. Откроет фестиваль программа «Параобразование» — рассказываем о ней подробнее.
Первый фестиваль театра для подростков «В смысле?!» инициирован независимым коллективном «Театральный проект 27» с целью создания «беспрецедентной по масштабу» практики работы с подростковой аудиторией, молодыми режиссерами и учителями. На фестивале будут сочетаться самые разные форматы — от лабораторной работы молодых режиссеров со старшеклассниками по созданию спектакля до специальной профессиональной программы для молодых режиссеров по работе в нетеатральных пространствах. Программы фестиваля будут идти в течение шести месяцев.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, образовательная программа для подростков с лекциями, мастер-классами, круглым столом, обсуждениями спектаклей и лабораториями «Параобразование» под кураторством Кеши Башинского и Юлии Клейман пройдет со 2 по 6 января на площадке Социально-художественного театра. Ее тема — история театра, современные сценические практики и актуальные театральные профессии. Слушателями и участниками «Парообразования» станут студийцы из подростковых театральных коллективов Петербурга, а вместе с ними и все желающие.
В программе «Параобразования»:
- мастер-класс по сценическому движению от Галы Самойловой и актерскому мастерству от Ксении Плюсниной,
- лекция Николая Песочинского о Мейерхольде, Алисы Ивановой о Станиславском, Юлии Клейман об американском авангарде,
- профориентационная дискуссия с выпускниками театрального института разных специальностей,
- открытый разговор с режиссером Яной Туминой,
- практическое занятие по формальному анализу текста от режиссера Бориса Павловича,
- встреча с куратором Александриной Шаклеевой, семинар «Театр радикального воображения» с режиссером Александром Шумилиным.
В рамках «Параобразования» также пройдут несколько лабораторий: по теории и практике реэнактмента (Кирилл Люкевич), по драматургии (Полина Коротыч, Маша Всё-Таки) и созданию театральной рецензии (Юлия Клейман). Специальным событием станет круглый стол с легендарным руководителем Театра Юношеского Творчества Евгением Сазоновым.
О программе «Параобразование»:
В театральном образовании есть такая странность — в институтах или академиях, предполагающих подготовку профессиональных кадров, всегда бок о бок идут практика и теория. Тренинги и этюды непременно соседствуют с лекциями по истории и повышением насмотренности. Однако, когда мы смещаем фокус на учреждения дополнительного образования или частные курсы, то видим там тот же подход к практике — через все те же тренинги и этюды — но никогда не видим теории. Почему-то считается, что всем, кто занимается театром не профессионально, не обязательно знать о том, как он устроен с исторической и философской сторон.
«Параобразование» ставит под вопрос такое распределение доступа к теоретическому знанию. Практика некоторых театральных проектов в детском дополнительном образовании показывает, что когда занятия регулярно апеллируют не только к практическому опыту, но и к теоретическим знаниям, и включенность учеников в процесс, и качество выпускаемых ими работ значительно возрастает. Спектакли таких коллективов уже представляют интерес не только для родителей и знакомых, но и для профессионального сообщества, что позволяет пересмотреть допущения в области подросткового театра и уже не так уверенно маркировать его «любительским».
«Параобразование» — результат нескольких лет исследований такой неочевидной ситуации, как диалог с подростковой аудиторией вокруг истории и теории театра. В результате была разработана структура, позволяющая подключить к диалогу любого заинтересованного человека, вне зависимости от его профессионального бэкграунда. Слушателями образовательной программы могут быть как школьники, так и студенты, потому что гибкость формата позволяет говорить о театре доступно, но без потери содержания.
Комментарии (0)