Мария Лопатина и Тихон Жизневский сыграют в сценической редакции «Отелло» Николая Рощина

Александринский театр

О постановке «Отелло» Николая Рощина:

Подчеркнуто театральные, игровые, часто на грани гротеска, формы театрального языка в сочетании с эмоционально точным чувством нерва времени стали отличительными чертами спектаклей Николая Рощина последних лет, созданных по пьесам классического репертуара на сцене Александринского театра.

Современное звучание классики в этих спектаклях рождается из поиска чистоты восприятия текста, из обращения к первоначальному объему смыслов, из освобождения хрестоматийных произведений от последующих наслоений привычных трактовок. Сценическая традиция здесь способна умножать смыслы, но никак не ограничивает их кругом памяти легендарных постановок прошлых лет.

К наследию Уильяма Шекспира режиссер обращается впервые. Сюжет «Отелло» разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века. В спектакле Николая Рощина каждый из главных героев истории получает право представить свою правду. В спектакле прозвучат версия самого Отелло, версия Яго, версия Дездемоны…