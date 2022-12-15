Мария Лопатина и Тихон Жизневский сыграют в сценической редакции «Отелло» Николая Рощина

К наследию Уильяма Шекспира режиссер обращается впервые: каждый из героев его постановки получил право представить свою правду.
Тихон Жизневский
Как рассказали «Собака.ru» в Александринском театре, пьеса шекспировского репертуара здесь не ставилась почти 30 лет — после спектакля 1993 года, где роли Отелло и Яго сыграли Виктор Смирнов и Игорь Волков, а роль Дездемоны — заслуженная артистка России Елена Зимина. Режиссером тогда выступал Ростислав Горяев. В сценической редакции «Отелло» Николая Рощина роль Отелло играет Сергей Мардарь, Дездемона — Мария Лопатина, Яго — Иван Волков, Кассио — Тихон Жизневский.
О постановке «Отелло» Николая Рощина:
Подчеркнуто театральные, игровые, часто на грани гротеска, формы театрального языка в сочетании с эмоционально точным чувством нерва времени стали отличительными чертами спектаклей Николая Рощина последних лет, созданных по пьесам классического репертуара на сцене Александринского театра.
Современное звучание классики в этих спектаклях рождается из поиска чистоты восприятия текста, из обращения к первоначальному объему смыслов, из освобождения хрестоматийных произведений от последующих наслоений привычных трактовок. Сценическая традиция здесь способна умножать смыслы, но никак не ограничивает их кругом памяти легендарных постановок прошлых лет.
К наследию Уильяма Шекспира режиссер обращается впервые. Сюжет «Отелло» разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века. В спектакле Николая Рощина каждый из главных героев истории получает право представить свою правду. В спектакле прозвучат версия самого Отелло, версия Яго, версия Дездемоны…
Премьерные показы «Отелло» пройдут 24 и 25 декабря на основной сцене Александринского театра.
18+
Комментарии (0)