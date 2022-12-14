Вениамин Фильштинский и Светлана Крючкова получили специальную премию «Золотой маски»

Театральный режиссер и актриса БДТ имени Товстоногова отмечены «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Лауреатами специальной премии «Золотой маски» ежегодно становятся актеры, режиссеры, дирижеры, художники, драматурги, театроведы и хореографы, внесшие особый вклад в развитие театрального искусства. В сезоне 2021-2022 ими стали:
- Виктор Архипов — художник театра, педагог, доцент Кафедры сценографии Российского института театрального искусства ГИТИС, обладатель Золотой медали Российской Академии художеств, Москва.
- Светлана Варгузова — солистка-вокалистка Московского театра оперетты, народная артистка РСФСР, Москва.
- Анатолий Горгуль – актер Краснодарского театра драмы им. М. Горького, народный артист РСФСР, Краснодар
- Николай Горохов — актер, режиссер, педагог, художественный руководитель «Театра-студии» Владимирского театра драмы, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин Владимирской области, Владимир.
- Маквала Касрашвили — певица, педагог, солистка оперной труппы Большого театра с 1966 по 2002 год, помощник музыкального руководителя Большого театра, народная артистка СССР, Москва.
- Марина Кондратьева — солистка балета с 1952 по 1980 год, балетмейстер, педагог-репетитор балетной труппы Большого театра, народная артистка СССР, Москва.
- Наталия Королева – актриса Иркутского драматического театра имени Охлопкова, народная артистка Российской Федерации, Иркутск
- Светлана Крючкова — актриса Большого драматического театра имени Товстоногова, народная артистка РСФСР, Петербург.
- Юрий Веденеев — солист-вокалист Московского театра оперетты, народный артист РСФСР, Москва.
- Вениамин Фильштинский — театральный режиссер и педагог, профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств РФ, Петербург.
Напомним, в начале ноября стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска»-2023 — полный список опубликован здесь. По итогам театрального сезона 2021-2022 было решено не объявлять претендентов на статуэтку в двух драматических категориях: «Работа режиссера» и «Работа драматурга».
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