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Театр

Вениамин Фильштинский и Светлана Крючкова получили специальную премию «Золотой маски»

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Театральный режиссер и актриса БДТ имени Товстоногова отмечены «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Фото: Наталья Скворцова

Лауреатами специальной премии «Золотой маски» ежегодно становятся актеры, режиссеры, дирижеры, художники, драматурги, театроведы и хореографы, внесшие особый вклад в развитие театрального искусства. В сезоне 2021-2022 ими стали:

  • Виктор Архипов — художник театра, педагог, доцент Кафедры сценографии Российского института театрального искусства ГИТИС, обладатель Золотой медали Российской Академии художеств, Москва.
  • Светлана Варгузова — солистка-вокалистка Московского театра оперетты, народная артистка РСФСР, Москва.
  • Анатолий Горгуль – актер Краснодарского театра драмы им. М. Горького, народный артист РСФСР, Краснодар
  • Николай Горохов — актер, режиссер, педагог, художественный руководитель «Театра-студии» Владимирского театра драмы, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин Владимирской области, Владимир.
  • Маквала Касрашвили — певица, педагог, солистка оперной труппы Большого театра с 1966 по 2002 год, помощник музыкального руководителя Большого театра, народная артистка СССР, Москва.
  • Марина Кондратьева — солистка балета с 1952 по 1980 год, балетмейстер, педагог-репетитор балетной труппы Большого театра, народная артистка СССР, Москва.
  • Наталия Королева – актриса Иркутского драматического театра имени Охлопкова, народная артистка Российской Федерации, Иркутск
  • Светлана Крючкова — актриса Большого драматического театра имени Товстоногова, народная артистка РСФСР, Петербург.
  • Юрий Веденеев — солист-вокалист Московского театра оперетты, народный артист РСФСР, Москва.
  • Вениамин Фильштинский — театральный режиссер и педагог, профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств РФ, Петербург.

Напомним, в начале ноября стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска»-2023 — полный список опубликован здесь. По итогам театрального сезона 2021-2022 было решено не объявлять претендентов на статуэтку в двух драматических категориях: «Работа режиссера» и «Работа драматурга».

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