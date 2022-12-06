Юлдус Бахтиозина дебютирует в роли театрального постановщика перформансом «Шуба на кону»

«Ни пьеса, ни «по тексту», ни «в жанре», но синтез актуальной философии и сказочного фольклора под живое исполнение традиционных плачей, синхронизированных с генеративной аудиовизуальной сценографией, современной хореографией, в том числе, японским танцем буто («танец темноты»), видеоискусством и поэзией», — говорят о перформансе в галерее Anna Nova, которая вместе с пространством «Третье место» представят дебют Юлдус Бахтиозиной в роли театрального постановщика.

Плачи — традиционные для бытовой народной поэзии импровизации в стихах — озвучат Нина Вагайева, Яна Лорви, Елизавета Симулик и Анастасия Хороших. Роли в перформансе исполняют Денис Рублев, Максим Ханжов, Алина Король, Мария Павлова, Анка Дворяненко, Аделия Северинова, Лидия Антонова, Пелагея Астафьева, Полина Ченцова, актриса и режиссер Мария Милютина, известная по роли «тусовщицы» Кэт в фильме «Брат» и в этом сезоне представившая театральную премьеру «Гамлет», а также главная модель-олдушка страны Валентина Ясень — она уже сотрудничала с Бахтиозиной в фильме-участнике «Берлинале» «Дочь рыбака».

Завершит вечер показ видеоработы Бахтиозиной «Рискуя собственной шубой» — поэтического размышления о рисках вольного самовыражения. Художник проводит параллель между визуальным и литературным нарративами, обращаясь к книге философа Нассима Талеба «Рискуя собственной шкурой», в которой он определяет художников как категорию лиц, ставящих на кон не только свою шкуру, но и душу. Существуя в плотной связке с одним из важнейших фольклорных атрибутов «царевности» — шубой, которая, по мнению Юлдус, является символом риска, — проект предлагает иронично-философский диалог: возможна ли симметрия отношений, если неизбежно одна из сторон ставит свою шубу на кон?