На Новой сцене покажут спектакль Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» с Тихоном Жизневским и Александром Мицкевичем

Премьера спектакля режиссера Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» реализована под эгидой Ассоциации национальных театров, инициатором создания которой выступил Александринский театр. В спектакле, наряду с артистами Александринки, заняты актеры из Альметьевского драматического театра и Марийского национального театр драмы имени Шкетана. Сонеты Шекспира будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.

Драматургическая основа премьеры от Алины Шклярской строится на одной из переводческих интерпретаций сонетов Шекспира, которая в отечественном шекспироведении нашла отражение в трудах и книгах таких сторонников нестратфордианского направления в изучении жизни и творчества Шекспира, как Илья Гилилов и Сергей Степанов. Согласно этой теории, Шекспировы сонеты — любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни.