На Новой сцене покажут спектакль Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» с Тихоном Жизневским и Александром Мицкевичем

Постановка отражает принципы, заложенные в программе «Другой сцены» — она будет демонстрироваться зрителям как онлайн, так и оффлайн, а часть артистов-участников подключится к происходящему из других городов России.
Тихон Жизневский, звезда «молодой гвардии» Александринского театра, сыграл главную роль в первом российском кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор» и стал лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Кино»
Премьера спектакля режиссера Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» реализована под эгидой Ассоциации национальных театров, инициатором создания которой выступил Александринский театр. В спектакле, наряду с артистами Александринки, заняты актеры из Альметьевского драматического театра и Марийского национального театр драмы имени Шкетана. Сонеты Шекспира будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.
Драматургическая основа премьеры от Алины Шклярской строится на одной из переводческих интерпретаций сонетов Шекспира, которая в отечественном шекспироведении нашла отражение в трудах и книгах таких сторонников нестратфордианского направления в изучении жизни и творчества Шекспира, как Илья Гилилов и Сергей Степанов. Согласно этой теории, Шекспировы сонеты — любовная переписка графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни.
Спектакль Оконешникова — своеобразная реконструкция отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви. Главные роли в постановке исполнили артисты Александринского театра Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич и Анна Величко, актеры Марийского национального театра драмы имени Шкетана Роман Алексеев и Светлана Александрова, а также артисты Альметьевского драматического театра Лейсан Загидуллина и Ильсур Хаертдинов.
Премьера спектакля «Шекспир. Сонеты» состоится 23 и 24 ноября. Подробности и билеты можно найти здесь.
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