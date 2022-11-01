«Красный фонарь» Крестьянкина и фанфик по «12 стульям»: что покажет «Театр в музее» в ноябре?

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства представит три спектакля, в том числе одну премьеру.
В ноябрьском репертуаре «Театра в музее» три спектакля, так или иначе обыгрывающих историю создания музея, а также судьбы знаменитых людей, связанных с бывшей Дирекцией императорских театров. Над первыми двумя постановками работал молодой режиссер Никита Славич. Поставленный им аудиоспектакль «Портрет» посвящен создателю, коллекционеру и меценату Театрального музея Левкию Жевержееву, а «12 стульев. Фан-фикшн» создан в рамках временной выставки «НЭП». Последняя премьера «музейного театра» — спектакль Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» — основана на дневниках и письмах последнего директора императорских театров Владимира Теляковского.
Для спектакля «12 стульев. Фан-фикшн» авторы буквально написали фанфик: разрушая классический образ Остапа Бендера, они собирают его заново, исходя из предпочтений публики. В ходе этого интерактивного, партиципаторного действа зрители-соучастники окажутся в закулисье и с помощью музейных экспонатов проведут спиритический сеанс, чтобы выяснить, как выглядела первая постановка «12 стульев», и почему о ней ничего не известно. Спектакль вдохновлен романом Ильфа и Петрова, а также воспоминаниями Евгения Весника, первого исполнителя роли Остапа Бендера в театре.
Показы спектакля «12 стульев. Фан-фикшн» в постановке Никиты Славича, главные роли в котором исполнили Владимир Антипов, Глеб Колондо, Ольга Краева и Анна Ласкина, пройдут 6 и 7 ноября.
Постановка «Портрет» — это аудиоспектакль, который предлагает взглянуть на музей как на живой организм с помощью особого аудиофильтра. Путешествуя по пространству в наушниках, изучая природу происходивших здесь не всегда очевидных метаморфоз, зритель сможет составить собственный портрет Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Рассказы сотрудников переплетаются с личной историей его основателя —мецената и коллекционера Левкия Жевержеева, которого озвучил актер Дмитрий Лысенков. Каждый из показов, которые пройдут 11 ноября, предназначены для 10 зрителей.
«Красный фонарь» в постановке амбассадора социального и документального театра и сооснователя проекта «Плохой театр» Дмитрия Крестьянкина — «эпистолярное действие» о том, как ощущает себя театр во времена рушащейся империи, и что чувствует человек внутри этого театра. Спектакль разыгрывается в помещениях Театрального музея: именно здесь до революции находилась дирекция Императорских театров. Отправной точкой замысла стали воспоминания последнего директора Императорских театров Владимира Теляковского, прослужившего в этой должности почти 20 лет и отправленного в отставку весной 1917 года. Из его писем и дневников складывается картина жизни людей искусства накануне народного бунта.
Премьерные показы спектакля «Красный фонарь» пройдут 21 и 24 ноября.
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