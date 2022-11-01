«Красный фонарь» Крестьянкина и фанфик по «12 стульям»: что покажет «Театр в музее» в ноябре?

В ноябрьском репертуаре «Театра в музее» три спектакля, так или иначе обыгрывающих историю создания музея, а также судьбы знаменитых людей, связанных с бывшей Дирекцией императорских театров. Над первыми двумя постановками работал молодой режиссер Никита Славич. Поставленный им аудиоспектакль «Портрет» посвящен создателю, коллекционеру и меценату Театрального музея Левкию Жевержееву, а «12 стульев. Фан-фикшн» создан в рамках временной выставки «НЭП». Последняя премьера «музейного театра» — спектакль Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» — основана на дневниках и письмах последнего директора императорских театров Владимира Теляковского.

Для спектакля «12 стульев. Фан-фикшн» авторы буквально написали фанфик: разрушая классический образ Остапа Бендера, они собирают его заново, исходя из предпочтений публики. В ходе этого интерактивного, партиципаторного действа зрители-соучастники окажутся в закулисье и с помощью музейных экспонатов проведут спиритический сеанс, чтобы выяснить, как выглядела первая постановка «12 стульев», и почему о ней ничего не известно. Спектакль вдохновлен романом Ильфа и Петрова, а также воспоминаниями Евгения Весника, первого исполнителя роли Остапа Бендера в театре.

Показы спектакля «12 стульев. Фан-фикшн» в постановке Никиты Славича, главные роли в котором исполнили Владимир Антипов, Глеб Колондо, Ольга Краева и Анна Ласкина, пройдут 6 и 7 ноября.