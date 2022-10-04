Как рассказали «Собака.ru» в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, интерьеры которого станут локацией для спектакля, «Красный фонарь» в постановке амбассадора социального и документального театра и сооснователя проекта «Плохой театр» Дмитрия Крестьянкина — «эпистолярное действие» о том, как ощущает себя театр во времена рушащейся империи, и что чувствует человек внутри этого театра.

Спектакль разыгрывается в помещениях Театрального музея: именно здесь до революции находилась дирекция Императорских театров. Отправной точкой замысла стали воспоминания последнего директора Императорских театров Владимира Теляковского, прослужившего в этой должности почти 20 лет и отправленного в отставку весной 1917 года. Из его писем и дневников складывается картина жизни людей искусства накануне народного бунта.

Главные роли в спектакле исполнили Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев. Премьерные показы постановки «Красный фонарь» пройдут 12 и 13 октября в Театральном музее на улице Зодчего России, 2А.

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