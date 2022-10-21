Семен Серзин поставил спектакль по воспоминаниям Александра Галича в «Невидимом театре»

Сюжет повести Александра Галича «Генеральная репетиция» (1973) строится вокруг подготовки и генеральной репетиции спектакля по его пьесе «Матросская Тишина». Повесть включает в себя и полный текст самой пьесы, которая рассказывает о жизни обычной еврейской семьи в разные исторические периоды, начиная с конца 1920-х годов. В 1958 году постановкой «Матросской Тишины» должен был открыться театр «Современник», руководимый Олегом Ефремовым. Спектакль был доведен до генеральной репетиции, после чего запрещен. Примерно в это же время шла работа над постановкой пьесы в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а также в Алма-Атинском театре драмы, однако оба спектакля также были запрещены.

Премьера «генеральной репетиции» по воспоминаниям и стихам Александра Галича «Я выбираю свободу» состоится 24 октября. В спектакле режиссера Семена Серзина участвуют Марина Даминева, Надя Толубеева, Миша Касапов, Евгений Шумейко, Юля Захаркина, Арсений Семенов, Николай Куглянт. «Это единственный спектакль, который мы выпустили в этом году. Он для нас очень важен. Важно, что этот текст звучит сегодня и очень важно, чтобы вы его услышали», — поделился Серзин. «Иногда свобода кажется невидимой, а мы продолжаем в нее верить», — добавляют в театре.

«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра показывают в Петербурге, Москве, Нарве, Нижнем Новгороде, Туле и других городах. В сентябре 2021 года «Невидимый театр» получил собственную площадку на Кожевенной линии: как заявили «Собака.ru» в театре, теперь «на сакраментальный петербургский вопрос: "Где находится Невидимый театр?" можно ответить твердо и без долгих объяснений: "В Исткабеле. Или на гастролях!"».

Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей, в 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска», а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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