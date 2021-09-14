«Невидимый театр» Семена Серзина получил собственную площадку на Кожевенной линии

«Невидимый театр» режиссера Семена Серзина получил собственную площадку на Кожевенной линии. И, как заявили «Собака.ru» в театре, теперь «на сакраментальный петербургский вопрос: "Где находится Невидимый театр?" можно ответить твердо и без долгих объяснений: "В Исткабеле. Или на гастролях!"».
Открытие «Невидимого центра» «Невидимого театра» состоится 1 октября — свой пятый, юбилейный «(не)сезон» труппа начнет и проведет на собственной площадке. В новом культурном пространстве будут играть спектакли, проводить фестивали, давать мастер-классы, устраивать читки и дискуссии.
По этому поводу театр предлагает отметить долгожданное обретение дома и прийти на праздничный вечер, который будет состоять из двух упоительных частей. В 20:00 состоится квартирник-ветеран Семена Серзина «Стыдно быть несчастливым» по дневникам Володина. В этом году спектаклю исполнилось десять лет. В 22:00 начнется вечеринка с танцами.
«Будет хорошо и грустно, на столе не пусто, а в сердце горячо! В общем, все будет как всегда и как попало, только теперь дома. Новоселье, получается. Бутылка улетит в пучину Финского залива, а мы улетим в вечеринку!» — отметили в театре.
Билеты на новоселье «Невидимого театра» можно найти по ссылке.
«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра идут на площадках Петербурга, Москвы, Нарвы, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов. Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей, в 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска», а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Все фотографии предоставлены пресс-службой театра.
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