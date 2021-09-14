«Невидимый театр» Семена Серзина получил собственную площадку на Кожевенной линии

Открытие «Невидимого центра» «Невидимого театра» состоится 1 октября — свой пятый, юбилейный «(не)сезон» труппа начнет и проведет на собственной площадке. В новом культурном пространстве будут играть спектакли, проводить фестивали, давать мастер-классы, устраивать читки и дискуссии.

По этому поводу театр предлагает отметить долгожданное обретение дома и прийти на праздничный вечер, который будет состоять из двух упоительных частей. В 20:00 состоится квартирник-ветеран Семена Серзина «Стыдно быть несчастливым» по дневникам Володина. В этом году спектаклю исполнилось десять лет. В 22:00 начнется вечеринка с танцами.

«Будет хорошо и грустно, на столе не пусто, а в сердце горячо! В общем, все будет как всегда и как попало, только теперь дома. Новоселье, получается. Бутылка улетит в пучину Финского залива, а мы улетим в вечеринку!» — отметили в театре.

Билеты на новоселье «Невидимого театра» можно найти по ссылке.