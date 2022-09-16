Олег Басилашвили, Светлана Крючкова и Нина Усатова прочитают рассказы Эдуарда Кочергина к юбилею главного художника БДТ

Большой драматический театр имени Товстоногова покажет специальную программу к юбилею главного художника БДТ Эдуарда Кочергина. Спектакль «Крещенные крестами», чтения рассказов и выставка архивных материалов — рассказываем подробнее.
Эдуард Кочергин
Мероприятия, приуроченные к юбилею Эдуарда Кочергина, пройдут в Петербурге и Москве. 24 сентября на второй сцене Большого драматического театра имени Товстоногова, в Каменноостровском театре пройдет праздничный концерт «Кочергин. 85». В рамках вечера рассказы главного художника БДТ прозвучат в исполнении артистов БДТ: Нины Усатовой, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой, Елены Поповой, Полины Маликовой, Семена Мендельсона, Карины Разумовской, а также приглашенных артистов — Вениамина Смехова, Александра Клюквина, Вячеслава Захарова, Игоря Ясуловича.
В этот же день в фойе исторического здания театра на Фонтанке откроется выставка «Кочергин и режиссеры». Экспозиция выдержана в документальном стиле и содержит материалы, охватывающие творчество художника с 1960-х годов до наших дней: эскизы декораций и костюмов, афиши, программки, рецензии на постановки, фрагменты интервью Эдуарда Степановича, фотографии с репетиций и спектаклей, над которыми он работал.
В Москве к юбилею Кочергина состоятся показы спектакля «Крещенные крестами» в режиссуре Вениамина Фильштинского. В основу постановки легли воспоминания Кочергина о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград: такой маршрут пришлось преодолеть сыну «врагов народа», чтобы из детприемника НКВД вернуться к матери в родной город. «Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками в путешествии становятся такие же, как и он, бездомные шкеты, ветераны-фронтовики и воры-скачки, обкрадывающие пассажирские поезда», — говорят в БДТ.
Все роли в спектакле «Крещенные крестами» играют артисты БДТ — Руслан Барабанов, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Рустам Насыров. Они поочередно играют то маленького героя романа, то его единственного за время путешествия друга — «слепенького» Митьку, то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детприемника, то возвращающихся с фронта солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.
Эдуард Кочергин родился 22 сентября 1937 года в Ленинграде. Окончил постановочный факультет Ленинградского театрального института имени Островского, работал в Малом театре оперы и балета помощником заведующего художественно-декорационными мастерскими, художником Живописно-скульптурного комбината, затем художником Комбината графических работ Художественного фонда РСФСР.
Кочергин оформил около двухсот спектаклей в России и за рубежом, на сценах Малого театра, МХТ имени Чехова, Театра имени Владимира Маяковского, Театра Моссовета, «Современнике», «Театре на Таганке», Московском Театре сатиры, Театре на Покровке, Театре «Новая опера», Et cetera, Театре Комедии, Театре имени Комиссаржевской, Малом драматическом театре — Театре Европы, Театре «Новая опера», в театрах Финляндии, Югославии, Польши, Венгрии, Франции, Германии, США, Канады, Японии. Работал со многими выдающимися театральными режиссерами: Товстоноговым, Равенских, Эфросом, Агамирзяном, Падве, Шифферсом, Опорковым, Любимовым, Гинкасом, Яновской, Додиным, Чхеидзе и другими.
Напомним, ранее в БДТ имени Товстоногова прошел сбор труппы, в ходе которого художественный руководитель театра Андрей Могучий поделился планами на 105-й сезон. Новые постановки самого Могучего, «Преступление и наказание» японского режиссера Мотои Миура и премьера с Алисой Фрейндлих — рассказываем подробнее.
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