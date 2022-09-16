Олег Басилашвили, Светлана Крючкова и Нина Усатова прочитают рассказы Эдуарда Кочергина к юбилею главного художника БДТ

Мероприятия, приуроченные к юбилею Эдуарда Кочергина, пройдут в Петербурге и Москве. 24 сентября на второй сцене Большого драматического театра имени Товстоногова, в Каменноостровском театре пройдет праздничный концерт «Кочергин. 85». В рамках вечера рассказы главного художника БДТ прозвучат в исполнении артистов БДТ: Нины Усатовой, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой, Елены Поповой, Полины Маликовой, Семена Мендельсона, Карины Разумовской, а также приглашенных артистов — Вениамина Смехова, Александра Клюквина, Вячеслава Захарова, Игоря Ясуловича.

В этот же день в фойе исторического здания театра на Фонтанке откроется выставка «Кочергин и режиссеры». Экспозиция выдержана в документальном стиле и содержит материалы, охватывающие творчество художника с 1960-х годов до наших дней: эскизы декораций и костюмов, афиши, программки, рецензии на постановки, фрагменты интервью Эдуарда Степановича, фотографии с репетиций и спектаклей, над которыми он работал.