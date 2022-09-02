«Упсала-Цирк» открывает новый сезон фестивалем с цирковыми мастер-классами, маркетом и танцами

«Мы продолжаем — ключевая мысль, которая витает где-то в цирковом воздухе. Не знаем, что принесет нам этот сезон. Знаем только, что мы настроены делать то, что умеем и любим: заниматься цирком. Приходите стоять на голове, когда весь мир немножко перевернулся с ног на голову. Вариант спокойно отдохнуть, набраться сил на новый год тоже приветствуется», — говорят в «Упсала-цирке».

В программе фестиваля, открывающего новый сезон «Упсала-Цирка» уже 4 сентября цирк, цирк и еще раз цирк — с возможностью не только посмотреть, но и попробовать на мастер-классах для детей и взрослых. Также в рамках фестиваля пройдут маркет локальных брендов, гаражная распродажа, мастер-классы для детей и взрослых от друзей цирка, вечерние танцы и спектакль «Поехали» — единственное платное событие фестиваля, на которое нужно купить билет.

«В феврале мы сформулировали для себя, что цирк — это территория безопасности, свободы и неуныния для взрослых и детей. Мы хотим оставаться рядом с близкими по духу людьми. Это наши способы поддержать и высказаться — через цирк и сотворчество. Ждем всех стоять на голове, когда весь мир немножко перевернулся с ног на голову», — отмечает координатор «Упсала-Цирка» Катерина Черемисина.

Фестиваль-открытие сезона «Упсала-Цирка» пройдет 4 сентября на Свердловской набережной, 44Ю. Детские занятия пройдут в каретной на Свердловской набережной, 38М. Начало в 13:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Подробности можно найти здесь.